Luciano Spalletti elogia al «hombre de más» Kamil Grabara mientras la Juventus arrolla al NEC Nijmegen en la Europa League

Spalletti se marchó del Allianz Stadium completamente satisfecho tras dirigir una contundente victoria por 5-0 sobre el Nijmegen en la Europa League. El técnico italiano quedó encantado con la contundencia de la actuación de sus jugadores, que desmantelaron a sus rivales neerlandeses.

Este resultado supone un inicio perfecto en la competición europea, marcado por la destacada actuación del debutante portero Grabara. El guardameta mantuvo la portería a cero en su primera aparición, ganándose al instante la confianza de su entrenador y de sus compañeros.