Getty Images Sport
Traducido por
Luciano Spalletti defiende la táctica de la Juventus mientras el deseo de ganar acaba volviéndose en contra en el thriller de cinco goles ante el Sassuolo
Spalletti defiende el planteamiento agresivo
Spalletti se negó a cargar contra sus jugadores tras una caótica derrota por 3-2 ante el Sassuolo y, en su lugar, optó por elogiar la ambición que acabó provocando su caída. La Juventus se vio inmersa en una batalla de ida y vuelta en el Mapei Stadium, donde su arreón final en busca de la victoria la dejó expuesta a un contraataque letal. La derrota escoció especialmente porque llegó por medio de un gol de Adzic, un jugador que actualmente pertenece a la Juventus, y que asestó el golpe definitivo con la última patada del partido.
El entrenador admitió que los dos goles encajados al final fueron consecuencia de haber perdido el equilibrio mientras intentaban desesperadamente asegurar la victoria. "Los dos goles encajados llegaron porque perdimos el equilibrio, pero eso dependió del hecho de que teníamos el deseo de darle la vuelta a un partido que se había complicado y que habríamos merecido remontar", explicó el entrenador. "Luego es cierto que la Juve no puede dejar el campo abierto como hizo, pero lo hizo para ganar el partido y la posibilidad estaba ahí. La opción fácil habría sido mantenerse equilibrados y evitar la derrota; intentar ganarlo, como hicimos nosotros, es el camino más difícil, pero es un enfoque que aprecio. No supimos finalizar la jugada y acabamos perdiendo un partido doloroso que tiene un coste muy alto".
- Getty
Desmoronamientos en los minutos finales y fragilidades defensivas
El entrenador señaló momentos concretos de fragilidad defensiva que permitieron al Sassuolo crecer. Admitió que el fallo en la trampa del fuera de juego en el gol inicial de Sebastiano Esposito era una señal de un problema más profundo, al reconocer que la línea defensiva estaba demasiado adelantada sin suficiente presión sobre el balón. El golpe final, asestado por Adzic con la última patada del partido, sirvió como un duro recordatorio de los riesgos asociados con el ataque total.
"Los chicos intentaron hacer lo que les pedí. Al descanso, no estaba contento con cómo estábamos jugando: llegaban demasiados centros al área sin una definición clínica. Tuvimos disparos, pero no era suficiente para mí", señaló Spalletti.
"En la segunda parte, dieron un paso al frente, y fue bueno verlo. Naturalmente, necesitas compostura y equilibrio, aspectos en los que desde luego teníamos que ser mejores, porque justo al final toda la defensa quedó descolocada. Con treinta segundos por jugarse, esa falta tenía que ir directamente al área; en cambio, la jugamos en corto y perdimos la posesión".
La brillantez de Zhegrova no bastó para salvar a la Juventus
La noche no estuvo del todo exenta de aspectos positivos para la Juventus, ya que Edon Zhegrova mostró por qué está considerado uno de los extremos más peligrosos de la división. El atacante puso fin a una larga sequía goleadora con un brillante doblete: primero se perfiló hacia dentro para marcar desde 12 yardas y, más tarde, sacó un potente disparo raso entre una abarrotada área para poner el 2-2 en el marcador.
Spalletti no tardó en destacar la amenaza única que supone Zhegrova, aunque también reconoció las concesiones defensivas que conlleva un talento tan imprevisible. "Se vuelve inalcanzable e imprevisible cuando genera estos uno contra uno en espacios reducidos", comentó el técnico. "Luego quizá pierde un balón fácil y no tiene la calidad para volver corriendo por la banda. Pero si juegas un fútbol ofensivo es un jugador increíble.
- Getty Images Sport
Una derrota «sangrienta» y el camino por delante
Cuando sonó el pitido final, la realidad de la situación se hizo evidente en el bando de la Juventus. Lo habían lanzado todo al ataque en busca del gol de la victoria, solo para ser castigados por un contraataque letal. Spalletti no ocultó su decepción por la clasificación y describió el resultado como una derrota «jodida» que afecta tanto a la tabla como a la creciente confianza del equipo.
«Perdimos un partido jodido que nos costó mucho en términos de entusiasmo y de clasificación y en todos los demás niveles, pero les pedí que intentaran ganarlo, quizá exageraron, pero me gustó esta actitud», concluyó Spalletti.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias