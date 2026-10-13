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Traducido por

Luchesco: No aprovechamos nuestros momentos ideales ante Al Hilal y nos faltó algo importante

Al-Sadd vs Al Hilal
Al-Sadd
Al Hilal
AFC Liga de Campeones
R. Lucescu
Catar
Arabia Saudí
Rumanía

«El Sadd atraviesa un periodo difícil tras el parón internacional»

Razvan Lucescu, director técnico del Al Sadd catarí, expresó su descontento por la derrota de su equipo como local ante el Al Hilal saudí por dos goles a cero, el martes, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite.

Sin embargo, el entrenador rumano subrayó al mismo tiempo que el rendimiento de sus jugadores fue bueno y que al equipo solo le faltó "acierto y buena definición en el último toque".

Lucescu declaró en la conferencia de prensa posterior al partido, según lo recogido por la cuenta de Al Sharq Al Awsat en X: "Vi en el campo a mi equipo trabajar con esfuerzo y dedicación, jugar de igual a igual contra su rival, cara a cara y con toda valentía, y generar ocasiones importantes y peligrosas, pero por desgracia no aprovechamos esos momentos de la mejor manera".

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  • Los sentimientos antes del enfrentamiento y elogios al Al Hilal

    Al ser preguntado sobre si el enfrentamiento ante Al Hilal, equipo al que dirigió anteriormente, le despertaba algún sentimiento especial, Lucescu respondió: "Cuando estamos dentro del campo y antes de preparar el partido, no pensamos en esos sentimientos o recuerdos; esos recuerdos permanecen en nuestra mente".

    Y añadió: "Soy plenamente consciente de lo importante que fue aquella etapa, pero cuando entramos en el ambiente del partido, los sentimientos se limitan únicamente a cómo nos preparamos y planificamos el encuentro".

    El técnico rumano elogió el rendimiento físico y organizativo que mostró Al Hilal, al señalar: "Creo que los equipos sobre el campo tienen su propio estilo de juego, cuentan con un plan, una organización, contragolpes y un ímpetu particular. Vi delante de mí a un equipo que entró al partido con una gran motivación y que tiene muchos jugadores capaces de correr y cubrir espacios, por eso no les afectaron las temperaturas".

    Y agregó: "En ocasiones te pueden afectar las condiciones climáticas y en otras no, y eso depende totalmente del nivel de motivación que tengas".

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  • Periodo de transición tras el parón

    Lucescu señaló que Al Sadd atraviesa una etapa difícil tras el largo parón, y explicó: "Nosotros también estamos viviendo un periodo extraño después de este largo parón, especialmente con el regreso de algunos jugadores de la lesión, que todavía no han alcanzado su punto máximo de forma física".

    Y afirmó: "En la práctica, ahora estamos relanzando el trabajo y el esfuerzo que realizamos durante el periodo de preparación de verano, pero esta vez en circunstancias diferentes".

    Lucescu insistió en que los resultados no se construyen sobre los análisis, sino sobre lo que sucede dentro del campo: "Los partidos siempre se deciden sobre el césped. Y lo que he percibido y visto en nuestro equipo es un espíritu alto y una motivación fuerte; solo nos ha faltado acierto o buena definición en el último toque, porque el esfuerzo que hicieron los jugadores en el campo fue muy bueno en esos momentos".

    El entrenador rumano concluyó: "En estos momentos nos falta impulso y que las circunstancias vayan a nuestro favor, y que dejemos de recibir goles con el primer error que cometemos. Y ante situaciones y circunstancias así, no nos queda más que reaccionar con fuerza, plantar cara y pelear sobre el terreno de juego".



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