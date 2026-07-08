«Luchar por cada trofeo»: Michael Carrick revela los objetivos del Manchester United para la temporada 2026-27, mientras los «Diablos Rojos» se preparan para la Premier League y la Liga de Campeones

Carrick rechaza rebajar las expectativas en Old Trafford y asegura que el United está listo para pelear por «todos los títulos» en la temporada 2026-27. Tras estabilizar el equipo tras la marcha de Ruben Amorim, el excentrocampista inglés tiene la misión de devolver a los Diablos Rojos a la cima mundial.

«Sabemos que tenemos lo que hace falta para vencer a los mejores equipos de esta liga», escribió Carrick en un mensaje a la afición en el anuario oficial del club. «Ahora se trata de hacerlo a lo largo de toda la temporada de la Premier League, al tiempo que luchamos por todos los trofeos a nuestro alcance. Tenemos un gran grupo de jugadores con el talento, el compromiso y la determinación necesarios para triunfar. Les encanta pertenecer al club y se nota su ilusión; eso nos confirma que vamos por el buen camino».



