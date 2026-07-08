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«Luchar por cada trofeo»: Michael Carrick revela los objetivos del Manchester United para la temporada 2026-27, mientras los «Diablos Rojos» se preparan para la Premier League y la Liga de Campeones
Los Red Devils aspiran a volver a sus días de gloria
Carrick rechaza rebajar las expectativas en Old Trafford y asegura que el United está listo para pelear por «todos los títulos» en la temporada 2026-27. Tras estabilizar el equipo tras la marcha de Ruben Amorim, el excentrocampista inglés tiene la misión de devolver a los Diablos Rojos a la cima mundial.
«Sabemos que tenemos lo que hace falta para vencer a los mejores equipos de esta liga», escribió Carrick en un mensaje a la afición en el anuario oficial del club. «Ahora se trata de hacerlo a lo largo de toda la temporada de la Premier League, al tiempo que luchamos por todos los trofeos a nuestro alcance. Tenemos un gran grupo de jugadores con el talento, el compromiso y la determinación necesarios para triunfar. Les encanta pertenecer al club y se nota su ilusión; eso nos confirma que vamos por el buen camino».
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Una actuación impresionante da lugar a un contrato indefinido
El optimismo de Carrick se basa en el cambio de rumbo que logró tras tomar las riendas en enero. Llevó al United de la sexta posición a un cómodo tercer puesto, asegurando el regreso a la máxima competición europea. Ningún equipo de la Premier League ganó más partidos que los 12 del United en los 17 encuentros que dirigió al final de la pasada temporada.
Este rendimiento le valió un contrato de dos años como entrenador permanente. Al recordar su llegada, Carrick señaló: «En los primeros días tras mi regreso, el cuerpo técnico y yo hablamos con los jugadores sobre la enorme oportunidad de representar al Manchester United y la importancia de asumir el reto de jugar para nuestro club. Los jugadores lo hicieron, y con creces, y podemos estar muy orgullosos de los progresos logrados en los últimos meses».
Rooney pide realismo en Old Trafford
A pesar de las declaraciones combativas del entrenador, la leyenda del club, Wayne Rooney, ha pedido a la afición que mantenga la calma. Aunque reconoce el cambio de ambiente, cree que pelear ya por el título con Manchester City y Arsenal es demasiado ambicioso. Sugiere que volver al top-4 y ganar una copa nacional sería un objetivo realista para la próxima temporada. «Todos queremos que ganen la liga, pero hay que ser realistas... Creo que va a ser muy difícil, pero hay que intentar mejorar», afirmó Rooney.
No obstante, Carrick insiste en alcanzar el máximo nivel y concluye: «Tenemos la responsabilidad de ganar y ofrecer un fútbol emocionante. Siempre debemos competir por los títulos más importantes; hay pasos que dar, pero estamos en buena posición para ello».
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Refuerzo en el centro del campo, clave para aspirar al título
Para respaldar las metas de Carrick, se espera que el United sea agresivo en el mercado de fichajes. Tras la salida de Casemiro, la prioridad es reforzar el centro del campo. El fichaje de Ederson, del Atalanta, está cerca de cerrarse pese a los rumores de fracaso en las negociaciones, pero el equipo de fichajes sigue trabajando para construir una plantilla que aguante la carga de partidos.
Se mencionan a Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Alex Scott (Bournemouth) y Andrey Santos (Chelsea) como posibles fichajes. Carrick quiere tener la plantilla lista para el regreso de la Liga de Campeones a Old Trafford y lograr el primer título de la Premier League desde 2013. El técnico concluyó: «Estoy deseando liderar al equipo la próxima temporada y que esas noches europeas tan especiales vuelvan a Old Trafford. Estamos listos para dar un paso adelante y ofreceros más de esos grandes momentos que definen al United».
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