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¡Luchando por su sitio! Jules Kounde promete recuperar su puesto en el Barcelona a costa de Eric Garcia mientras el lateral reacciona a la llegada de Zidane a Francia
Kounde asume la responsabilidad de su suplencia en el Barcelona
El defensa del Barcelona Kounde ha afrontado un inicio complicado de la presente temporada, viéndose con frecuencia entre los suplentes por decisión de Hansi Flick. Mientras que algunos jugadores podrían mostrar su frustración por la pérdida de estatus, el futbolista de 27 años ha adoptado una postura notablemente sincera respecto a su situación. En la previa del duelo de la Liga de Naciones entre Francia y Bélgica, Kounde se negó a buscar excusas por su papel secundario a nivel de club y, en cambio, señaló su propia falta de regularidad durante la temporada pasada.
«Es una decisión de mi entrenador. Me siento muy bien físicamente. No tengo ninguna lesión. Si juego menos, es por la temporada pasada, en la que estuve muy por debajo de mi nivel», confesó Kounde, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. El ex del Sevilla parece dispuesto a asumir la pelea por recuperar su puesto en el once, viendo la competencia de Garcia como un obstáculo necesario. «Es una consecuencia y un desafío que acepto con gusto. Tendré que trabajar, que es lo que hago normalmente. Depende de mí recuperar mis mejores sensaciones. Sé que cuando esté en mi mejor nivel, tendré minutos».
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Adaptándose a la vida bajo las órdenes de Zinedine Zidane
Las dificultades del defensa en su club han coincidido con un periodo de transición importante en la escena internacional. Tras la marcha del seleccionador de largo recorrido Didier Deschamps, Francia ha entrado en una nueva era bajo la dirección de la leyenda del Real Madrid Zinedine Zidane. Aunque Kounde era una pieza fija en la etapa anterior, su situación con Zidane ha sido algo volátil. Después de salir de inicio y jugar los 90 minutos completos en el debut de Zidane ante Turkiye en septiembre, Kounde no apareció de forma destacada en la alineación en los siguientes partidos contra Bélgica e Italia.
A pesar de la incertidumbre sobre su puesto en el once, Kounde se ha mostrado impresionado por el impacto inicial del ganador del Mundial de 1998. Describió a Zidane como un entrenador que prioriza la comunicación y la agresividad táctica. «Es un entrenador muy cercano a sus jugadores, al que le gusta hablar tanto dentro como fuera del campo, igual que a su cuerpo técnico. Todo el mundo está dispuesto a dar consejos para intentar mejorar. No me gusta comparar, pero el entrenador se esfuerza para que seamos un equipo agresivo», explicó el defensa durante su rueda de prensa.
Cambios tácticos en el papel de los laterales
Más allá de la elección del equipo, Kounde también se está adaptando a exigencias tácticas específicas que le plantea Zidane mientras Francia continúa su campaña en la Liga de Naciones. Les Bleus es actualmente líder de su grupo con siete puntos, después de dos victorias consecutivas a domicilio por 1-0 ante Turkiye y Bélgica, antes de empatar 1-1 en casa contra Italia en su último partido. Francia lidera por delante de la segunda clasificada, Bélgica (seis puntos), de Italia, tercera (cuatro puntos), y de la colista Turkiye, que aún no ha sumado ningún punto.
«No sé si ha habido un cambio radical, pero va en línea con el deseo colectivo del entrenador de tener el control, especialmente con el balón», señaló Kounde. «Esa es una de las áreas en las que tengo mucho margen de mejora, para ser menos ineficiente. También puedo ser más directo. Además, me pide que me incorpore al ataque cuando pueda, pero eso no es nada nuevo».
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El camino de vuelta al once titular
Con un crucial partido de la Nations League contra Bélgica a la vista en Saint-Denis, Kounde está deseando demostrar que sigue siendo un activo vital para Francia. Una gran actuación en el escenario internacional podría ser exactamente el catalizador que necesita para dar la vuelta a su situación en el club a las órdenes de Flick.
De hecho, ese posible impulso en la escena internacional llega en un momento crítico, dado su marcado déficit de minutos en Cataluña. El defensa francés se ha quedado como suplente sin jugar en los tres últimos partidos de La Liga del Barcelona, después de haber disputado previamente solo 10 minutos entre sus dos primeros encuentros ligueros. En total, Kounde apenas ha sumado cinco apariciones en todas las competiciones con el conjunto catalán esta temporada.
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