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«¡Luchamos como leones!»: cómo Florian Thauvin salvó al RC Lens de la humillación en un thriller de cinco goles
El Lens sobrevive a un escenario de pesadilla en Praga
El RC Lens evitó una noche inaugural humillante en la Liga de Campeones de la UEFA al protagonizar una sensacional remontada final para derrotar al Slavia de Praga por 3-2. Pese a jugar contra diez hombres tras la tarjeta roja a Konecny, el equipo de Dino Toppmoller perdía 2-1 en el minuto 89 cuando Sturm marcó su segundo gol.
Sin embargo, dos tantos en el tiempo de descuento transformaron un desplome total en una victoria histórica en el Fortuna Arena.
El triunfo supuso la primera victoria a domicilio del Lens en la máxima competición europea desde 1998.
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Thauvin bromea sobre su raro gol de cabeza en un final de locura
Florian Thauvin fue el héroe de la noche al imponerse en un centro de Mezian Mesloub, de 16 años, para empatar en el minuto 91. Dos minutos después, Ruben Aguilar marcó un golazo para completar una remontada memorable.
Thauvin, que habló después del partido con Canal+, bromeó sobre su decisivo gol del empate mientras elogiaba el espíritu incansable de la plantilla.
"¡Lo habremos visto todo en el fútbol si empiezo a marcar de cabeza!", bromeó Thauvin. "Más que un gol, es un estado de ánimo. Cuando lo das todo hasta el final, marcas con el pie, con la cabeza, con el culo... ¡Eso es el fútbol!"
Un extremo elogia su fortaleza mental tras un periodo difícil
La victoria supuso un enorme impulso moral para el conjunto francés después de una complicada racha de resultados en el ámbito doméstico. Thauvin subrayó que superar una adversidad así será el catalizador decisivo de la temporada del Lens.
También destacó el impacto decisivo de los cambios introducidos por Toppmoller en la segunda parte, incluidos el goleador Abdallah Sima y el asistente Mesloub.
«Esta noche mostramos una verdadera fortaleza mental», añadió Thauvin. «Veníamos de un periodo difícil, y reaccionar como lo hicimos hoy nos vendrá bien. Luchamos como leones, nunca nos rendimos y tuvimos nuestra recompensa».
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El Lens vuelve a centrar su atención en la Ligue 1
Tras sumar tres puntos vitales de forma caótica, el Lens busca ahora construir un impulso sostenido en todas las competiciones. El conjunto francés vuelve a la acción doméstica el domingo, cuando se enfrente al Le Mans FC en la Ligue 1.
El equipo francés espera trasladar a su campaña nacional el espíritu de lucha que acaba de forjar tras una noche inolvidable en Praga.
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