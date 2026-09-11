«¡Luchamos como leones!»: cómo Florian Thauvin salvó al RC Lens de la humillación en un thriller de cinco goles

El RC Lens evitó una noche inaugural humillante en la Liga de Campeones de la UEFA al protagonizar una sensacional remontada final para derrotar al Slavia de Praga por 3-2. Pese a jugar contra diez hombres tras la tarjeta roja a Konecny, el equipo de Dino Toppmoller perdía 2-1 en el minuto 89 cuando Sturm marcó su segundo gol.

Sin embargo, dos tantos en el tiempo de descuento transformaron un desplome total en una victoria histórica en el Fortuna Arena.

El triunfo supuso la primera victoria a domicilio del Lens en la máxima competición europea desde 1998.