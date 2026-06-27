Vozinha, veterano portero y capitán de 40 años, mostró su orgullo antes de enfrentar a un icono mundial. Elogió la calidad técnica y el dominio táctico de su equipo en el último partido de la fase de grupos.

Vozinha declaró: «Ninguno de nosotros había soñado con esto, pero sabemos que tenemos calidad y, cuando llegamos al Mundial, quizá muchos pensaron que no ganaríamos ningún partido. Tenemos un gran equipo y jugadores de calidad. Es gratificante habernos clasificado para la siguiente fase y enfrentarnos a Argentina será fantástico. Para cualquier futbolista es un sueño jugar contra Argentina y Lionel Messi.

No vinimos a empatar; siempre buscamos ganar. Arabia Saudí tiene calidad y está acostumbrada a estos partidos. Lo intentamos todo, pero no pudimos marcar a pesar de dominar la posesión y crear más ocasiones. Nos merecemos las felicitaciones».