Lucas Paquetá se muestra sorprendido por el despido de Filipe Luis del Flamengo y afirma que el entrenador es «el principal responsable» del regreso del exjugador del West Ham a Brasil

Aunque la decisión de despedir a Luis se tomó tras la goleada por 8-0 al Madureira, que aseguró al Flamengo su pase a la final del Campeonato Carioca, las razones del despido parecen estar lejos del terreno de juego. A pesar del dominio en el campo, han surgido informes que sugieren una grave ruptura de la confianza entre Luis y la jerarquía del club. Se alega que el presidente Luiz Eduardo Baptista descubrió que el entrenador había mantenido conversaciones clandestinas con BlueCo, el grupo propietario del Chelsea, durante el proceso de renovación de su contrato, lo que provocó una ruptura definitiva en su relación profesional.

Paquetá, sin embargo, prefirió centrarse en la personalidad del entrenador saliente en lugar de en las políticas de la junta directiva. Elogió al ex lateral izquierdo del Atlético de Madrid y del Chelsea por su integridad y el nivel que estableció para la plantilla. «Tu lealtad, dedicación y amor por lo que haces siempre serán un ejemplo para todos nosotros», escribió Paquetá. Los comentarios del centrocampista reflejan un vestuario que se mantuvo en gran medida leal a Luis, incluso cuando la directiva comenzó a desconfiar de sus intereses externos y del fracaso del equipo para conseguir los títulos de la Supercopa y la Recopa Sudamericana a principios de la temporada.