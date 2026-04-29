Luca, hijo de Zinedine Zidane, sufrió una fractura de mandíbula que pone en duda su participación en el Mundial con Argelia

El portero de 27 años tuvo que dejar el campo tras chocar con el delantero del Almería, Thalys, lo que le causó una conmoción cerebral. Pero los exámenes médicos posteriores mostraron un panorama peor para el exjugador del Real Madrid, justo cuando se preparaba para el verano más importante de su carrera.

El Granada confirmó la gravedad en un comunicado: «Las pruebas médicas han revelado una fractura en la mandíbula y el mentón». Se espera que esté de baja el resto de la temporada, lo que pone en riesgo sus aspiraciones internacionales.