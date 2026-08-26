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Louis van Gaal lanza un mensaje sorpresa y elogia al nuevo seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez
Un mensaje sorpresa de un mentor
Xavi Hernández recibió una emotiva sorpresa durante sus primeras apariciones ante los medios como seleccionador de Países Bajos, cuando su antiguo mentor Louis van Gaal le dedicó un mensaje especial en vídeo. Van Gaal, que fue quien dio a Xavi su debut con el primer equipo del Barcelona allá por 1998, en una Supercopa de España contra el Mallorca, aprovechó la ocasión para dar una cálida bienvenida al español al banquillo de la Oranje. A pesar de la derrota por 2-1 aquella noche, en la que un joven Xavi marcó el único gol de su equipo, el veterano técnico neerlandés reconoció de inmediato el extraordinario potencial del centrocampista.
- Pro Shots
Elogiando la inteligencia futbolística de Xavi
En su sorprendente intervención, el veterano entrenador neerlandés destacó la increíble inteligencia táctica de Xavi, su sentido de la colocación y su precisión milimétrica en el pase, que le permitieron superar sus limitaciones físicas y dominar el fútbol mundial. Señaló la multitud de títulos que Xavi acumuló tanto como jugador como entrenador como prueba de su pedigrí de élite.
"Xavi, quiero darte una cálida bienvenida como nuestro nuevo entrenador en los Países Bajos. Te conocí como jugador, incluso te di tu debut en el partido de la Supercopa contra el Mallorca. Debes recordarlo. Por desgracia perdimos 2-1, pero marcaste ese único gol. Eso dice algo de ti, Xavi".
"Como jugador, está claro que te desarrollaste de manera fantástica, pese a los obstáculos de tus limitaciones físicas. Pero tenías una enorme capacidad táctica, sentido de la colocación y un pase realmente muy preciso. ¿Qué más puedo decir? Ganaste muchísimos títulos como jugador, y el Barcelona se benefició enormemente de tu calidad".
La profunda gratitud y admiración de Xavi
Visiblemente emocionado por el gesto, Xavi expresó una profunda gratitud y cariño por su exentrenador, al que atribuyó un papel clave en sus años de formación en el fútbol profesional. El nuevo seleccionador de Países Bajos recordó cómo Van Gaal depositó una enorme confianza en él cuando no era más que un adolescente que daba sus primeros pasos en el Camp Nou, antes de explicar cómo esas lecciones fundamentales siguen guiando hoy su propio enfoque como entrenador.
«La persona que me dio la oportunidad de entrar en el fútbol profesional fue Louis van Gaal. Tengo una muy buena relación con Louis; creyó en mí, incluso más de lo que yo creía en mí mismo. Es una persona increíble, con un gran corazón, y le estoy muy agradecido».
«Lo que aprendimos de Louis van Gaal... quizá en su momento la gente no valoró lo suficiente a Louis como entrenador, pero ahora, los chicos que dieron el paso para convertirse en entrenadores, todos recuerdan lecciones de Louis van Gaal. Así que, para mí, eso es muy importante. Y a veces recuerdo cosas de Louis para gestionar bien al equipo».
- ANP
Llevando adelante las lecciones de Van Gaal
Al reflexionar sobre los métodos que en su día le hicieron ver inicialmente al estricto técnico neerlandés como una figura intensa antes de darse cuenta de su valor, Xavi reconoció lo cruciales que siguen siendo esas lecciones en su trabajo diario. Señaló que los exjugadores que dan el salto a los banquillos llegan a apreciar de verdad el enfoque meticuloso y el liderazgo basado en principios de Van Gaal. Con esas duraderas ideas tácticas y el respaldo de su antiguo mentor, Xavi centra ahora toda su atención en preparar a Países Bajos para sus próximos desafíos.
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