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Louis van Gaal asegura que el escándalo de las «trampas» del Manchester City le costó el puesto en el Manchester United y le hizo «sufrir»
Quedarse fuera de los cuatro primeros
Van Gaal cree que las presuntas irregularidades financieras del City le costaron el puesto en el United. El técnico neerlandés fue destituido al final de la temporada 2015-16 tras no lograr la clasificación para la Champions League.
El United terminó quinto en la Premier League y perdió ante el City la última plaza de clasificación. Los dos clubes de Mánchester acabaron la temporada con 66 puntos, pero el equipo de Manuel Pellegrini se hizo con la cuarta posición gracias a una mejor diferencia de goles.
La Premier League concluyó recientemente que la plantilla del City de aquella época se había formado mediante acuerdos de patrocinio «ficticios». La comisión reguladora determinó que el club infló artificialmente sus ingresos entre 2009 y 2018.
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Sufrimiento y consecuencias brutales
El entrenador, de 75 años, habló del impacto personal que tuvo su salida de Old Trafford. Van Gaal fue destituido apenas 48 horas después de ganar la Copa de Inglaterra, mientras Ed Woodward preparaba la llegada de Jose Mourinho como su sustituto.
«Para mí, en aquel momento, quedarme fuera de la Champions League en 2016 fue probablemente el factor decisivo para mi destitución del Manchester United», declaró Van Gaal a The Athletic. «Y todas las consecuencias y el sufrimiento que eso conllevó».
Una estrecha brecha en Manchester
Van Gaal admitió que su etapa en Inglaterra habría terminado de forma más feliz en una competición justa. Sin embargo, acepta que el reciente dictamen de la Premier League sobre el City llega demasiado tarde para cambiar su historia personal. Las diferencias entre los dos clubes de Mánchester durante la temporada 2015-16 fueron mínimas. De hecho, el United tuvo mejores resultados en los enfrentamientos directos con su rival de la ciudad aquel año.
Van Gaal dirigió al United en un empate sin goles en Old Trafford en el primer derbi de la temporada. Más adelante, Marcus Rashford marcó el gol decisivo en la victoria del United por 1-0 en el Etihad Stadium.
Pese a esos resultados, el City superó a su rival de la ciudad porque su diferencia de goles era 16 tantos mejor. «Ahora no puedo cambiar la historia», señaló Van Gaal. «Ni siquiera la Federación Inglesa de Fútbol puede hacerlo».
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A la espera del veredicto final
El Manchester City ha negado rotundamente las acusaciones y ha presentado de inmediato un recurso contra las conclusiones de la Premier League. El club sostiene que dispone de abundantes pruebas irrefutables para limpiar su nombre.
El fútbol inglés espera ahora conocer el alcance de las posibles sanciones. El fallo condenatorio abarca más de 100 cargos disciplinarios, lo que convierte el caso en uno de los mayores de la historia de este deporte.
Preguntado por las sanciones que debería afrontar el City, Van Gaal respondió con cautela: «En última instancia, eso tendrá que decidirlo el juez».
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