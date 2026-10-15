Van Gaal cree que las presuntas irregularidades financieras del City le costaron el puesto en el United. El técnico neerlandés fue destituido al final de la temporada 2015-16 tras no lograr la clasificación para la Champions League.

El United terminó quinto en la Premier League y perdió ante el City la última plaza de clasificación. Los dos clubes de Mánchester acabaron la temporada con 66 puntos, pero el equipo de Manuel Pellegrini se hizo con la cuarta posición gracias a una mejor diferencia de goles.

La Premier League concluyó recientemente que la plantilla del City de aquella época se había formado mediante acuerdos de patrocinio «ficticios». La comisión reguladora determinó que el club infló artificialmente sus ingresos entre 2009 y 2018.