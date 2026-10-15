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Louis van Gaal afirma que el escándalo de las «trampas» del Manchester City le costó el puesto en el Manchester United y le causó «sufrimiento»
Quedarse fuera de los cuatro primeros puestos
Van Gaal cree que las presuntas irregularidades financieras del City le costaron el puesto en el United. El técnico neerlandés fue destituido al término de la temporada 2015-16 tras no lograr la clasificación para la Champions League.
El United terminó quinto en la Premier League y perdió ante el City la última plaza de clasificación. Ambos clubes de Manchester acabaron la temporada con 66 puntos, pero el equipo de Manuel Pellegrini se hizo con la cuarta posición gracias a una mejor diferencia de goles.
La Premier League concluyó recientemente que la plantilla del City durante aquella época se había construido mediante acuerdos de patrocinio «ficticios». El órgano regulador determinó que el club infló artificialmente sus ingresos entre 2009 y 2018.
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Sufrimiento y consecuencias brutales
El entrenador de 75 años habló del coste personal de su salida de Old Trafford. Van Gaal fue destituido apenas 48 horas después de ganar la FA Cup, mientras Ed Woodward preparaba la llegada de Jose Mourinho como sustituto.
«Para mí, en aquel momento, quedarnos fuera de la Champions League en 2016 fue probablemente el factor decisivo para mi destitución del Manchester United», declaró Van Gaal a The Athletic. «Y todas las consecuencias y el sufrimiento que eso conllevó».
Una estrecha brecha en Manchester
Van Gaal admitió que su etapa en Inglaterra habría tenido un final más feliz en una competición justa. Sin embargo, acepta que el reciente dictamen de la Premier League sobre el Manchester City llega demasiado tarde para cambiar su propia historia. Las diferencias entre los dos clubes de Manchester en la temporada 2015-16 fueron mínimas. De hecho, el Manchester United tuvo un mejor balance en los enfrentamientos directos contra su rival de la ciudad aquel año.
El equipo de Van Gaal empató sin goles en Old Trafford en el primer derbi de la temporada. Más adelante, Marcus Rashford marcó el gol de la victoria para darle al United el triunfo por 1-0 en el Etihad Stadium.
Pese a esos resultados, el City superó por muy poco a su vecino gracias a una diferencia de goles 16 tantos mejor. «Ahora no puedo cambiar la historia», señaló Van Gaal. «Ni siquiera la Federación Inglesa de Fútbol puede hacerlo».
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A la espera del veredicto final
El Manchester City ha negado rotundamente las acusaciones y ha presentado de inmediato un recurso contra las conclusiones de la Premier League. El club sostiene que dispone de un amplio conjunto de pruebas irrefutables para limpiar su nombre.
El fútbol inglés espera ahora conocer el alcance de las posibles sanciones. El fallo de culpabilidad abarca más de 100 cargos disciplinarios, lo que convierte este caso en uno de los mayores de la historia del deporte.
Preguntado por las sanciones que debería afrontar el Manchester City, Van Gaal respondió con cautela: «En última instancia, eso tendrá que decidirlo el juez».
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