Van Gaal cree que las presuntas irregularidades financieras del City le costaron el puesto en el United. El técnico neerlandés fue destituido al término de la temporada 2015-16 tras no lograr la clasificación para la Champions League.

El United terminó quinto en la Premier League y perdió ante el City la última plaza de clasificación. Ambos clubes de Manchester acabaron la temporada con 66 puntos, pero el equipo de Manuel Pellegrini se hizo con la cuarta posición gracias a una mejor diferencia de goles.

La Premier League concluyó recientemente que la plantilla del City durante aquella época se había construido mediante acuerdos de patrocinio «ficticios». El órgano regulador determinó que el club infló artificialmente sus ingresos entre 2009 y 2018.