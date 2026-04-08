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Lotte Wubben-Moy England gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Lotte Wubben-Moy es más que una suplente: la defensora del Arsenal se ha ganado un puesto en el once inicial de las Lionesses

Analysis
England
L. Wubben-Moy
World Cup Qualification UEFA
Arsenal Women
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Liga de Campeones
Women's football
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England vs Spain

La semana que viene, en el estadio de Wembley, las dos mejores selecciones del fútbol femenino europeo se enfrentarán una vez más: Inglaterra, ganadora de los dos últimos títulos de la Eurocopa, recibirá a España, actual campeona del mundo. Será su sexto enfrentamiento oficial en menos de cuatro años y, una vez más, hay mucho en juego, ya que ambas luchan por la única plaza de clasificación automática de su grupo para el Mundial del próximo verano. Que Inglaterra pueda quedarse sin su capitana, Leah Williamson, supone, por tanto, un duro golpe.

Leah Williamson, líder de toda la selección inglesa y, en especial, de la defensa, llega a este parón internacional tras haberse perdido los últimos cinco partidos del Arsenal. Tras su ausencia en el último encuentro de las Gunners, una sorprendente derrota en la FA Cup ante el Brighton, la seleccionadora Renee Slegers declaró a los periodistas: «Ahora, tras el partido, mantendremos una conversación con la selección inglesa para trazar un plan para Leah».

Aunque eso podría significar que la defensora aún se incorpore a la concentración con su selección, pone en serio entredicho su participación en el primer partido, contra España el martes.

No hay ataque más temible en el continente que el de La Roja. Las campeonas del mundo marcaron más goles que cualquier otro equipo en la Eurocopa 2025 antes de arrollar a Suecia y Alemania para levantar otro título de la Liga de Naciones unos meses más tarde, venciendo a dos de las élites de Europa por marcadores globales de 5-0 y 3-0, respectivamente. Como siempre, Inglaterra tendrá que realizar un esfuerzo titánico para frenar eso.

Afortunadamente, la seleccionadora de las Lionesses, Sarina Wiegman, no carece de opciones sólidas a la hora de sustituir a Williamson. La defensa central es posiblemente la posición con más profundidad de Inglaterra, con Alex Greenwood, Jess Carter, Esme Morgan y Maya Le Tissier entre las convocadas. Pero es una de las compañeras de Williamson en el Arsenal quien merece una oportunidad de brillar en su ausencia, tras haberlo hecho precisamente eso a nivel de club en las últimas semanas y meses.

Las oportunidades de ser titular con Inglaterra no siempre han sido fáciles de conseguir para Lotte Wubben-Moy, pero ha hecho más que suficiente para ganarse una cuando visite España.

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal 2025-26Getty Images

    A la espera entre bastidores

    A Wubben-Moy no le ha resultado fácil encontrar oportunidades en los últimos años. Esto es especialmente cierto en el Arsenal, donde solo fue titular en seis partidos de liga la temporada pasada y volvió a empezar esta temporada en una posición secundaria en la jerarquía del equipo, a pesar de que Williamson se perdió el inicio de la temporada por lesión.

    En lugar de recurrir a Wubben-Moy, o incluso a la internacional española Laia Codina, Slegers optó por alinear a la adolescente Katie Reid junto a la central izquierda Steph Catley, y Reid jugó tan bien que se ganó su primera convocatoria con la selección inglesa en octubre.

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  • Grace Clinton Lotte Wubben-Moy England Women 2025Getty Images

    Esperando el momento oportuno

    En cuanto a la selección inglesa, Wubben-Moy ha sido una habitual en las convocatorias de Wiegman desde que la holandesa asumió el cargo en 2021, formando parte del equipo que se alzó con la victoria en la Eurocopa de 2022 y 2025, así como del que llegó a la final del Mundial Femenino de 2023. Sin embargo, eso se ha traducido en solo 16 partidos internacionales con su selección, 14 de ellos bajo las órdenes de Wiegman. De ellos, solo seis han sido como titular y ninguno en grandes torneos.

    De hecho, la carrera de Wubben-Moy con Inglaterra hasta la fecha ha estado marcada por tres rachas en las que ha sido suplente sin jugar en más de 10 partidos seguidos: una racha de 13 que abarcó la Eurocopa de 2022, una racha de 14 que abarcó el Mundial de 2023 y una racha de 11 que abarcó la Eurocopa más reciente.

  • Kim Little Lotte Wubben-Moy Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Dar un paso adelante

    Siempre se la ha considerado una figura y una jugadora valiosa en el equipo de Wiegman, eso está claro, pero la posición de central en la selección inglesa también ha sido siempre muy competitiva. Además, nunca va a ser fácil imponerse a las demás si no se cuenta con minutos de juego con regularidad a nivel de club.

    Pero eso ha cambiado recientemente. Después de que Reid sufriera un golpe en octubre y, poco después, una devastadora lesión del ligamento cruzado anterior, Wubben-Moy entró en el once del Arsenal y no ha mirado atrás. Ha estado impresionante de forma constante con las Gunners, capaz de desarrollar un ritmo y una fluidez que claramente le benefician.

    «Estoy disfrutando del fútbol», declaró la semana pasada. «Creo que, en última instancia, cuando juegas al fútbol con una sonrisa en la cara, al menos en mi caso, las recompensas llegan solas. No tengo palabras para expresar lo mucho que me estoy divirtiendo».

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    En plena forma

    Esto queda patente al ver jugar a Wubben-Moy. La jugadora de 27 años ha estado imponente en la zaga mientras el Arsenal se recuperaba de un mal comienzo de temporada; ahora el equipo es el principal candidato a terminar segundo en la Superliga Femenina, solo por detrás del líder indiscutible, el Manchester City, y sigue en liza en la Liga de Campeones, que llega a la fase de semifinales.

    Basta con verla para darse cuenta del gran estado de forma en el que se encuentra la defensa, y las cifras lo respaldan. Wubben-Moy ocupa el undécimo puesto de la WSL en porcentaje de duelos ganados en el suelo, con Catley como única jugadora del Arsenal por delante de ella. Por cada 90 minutos, Kim Little y Mariona Caldentey, el dúo de centrocampistas defensivas del Arsenal, son las únicas jugadoras de la plantilla de las Gunners que recuperan la posesión con más regularidad que Wubben-Moy, y ninguna compañera realiza bloqueos con mayor frecuencia.

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Asumir la responsabilidad

    Pero no es solo la defensa de Wubben-Moy lo que ha llamado la atención. Su papel en la construcción del juego también ha sido notable, sobre todo en ausencia de Williamson.

    Normalmente, la capitana de las Lionesses tendría mucha presión para demostrar su habilidad con el balón y romper las líneas, ya sea con sus pases o con sus regates. Sin embargo, durante su ausencia, Wubben-Moy se ha mostrado dispuesta a dar un paso al frente y asumir parte de esa responsabilidad.

    «De hecho, hace unos meses tuve una conversación con Renee y le dije: “Creo que juego mejor cuando tengo responsabilidad, cuando tengo una tarea, cuando se me exige dar más que solo por mí misma”», explicó Wubben-Moy recientemente. «La forma en que veo mi papel en este equipo es, creo, liderar: liderar con acciones, liderar en la conversación, liderar en la colaboración.

    Me siento afortunada de ser una de las líderes en el campo junto a Kim, Leah, Steph y Alessia Russo. Me veo a mí misma como una pieza de un rompecabezas en ese sentido. No creo que pudiera jugar tanto con el balón si no contara con el apoyo de las laterales para respaldar a la portera y a nuestro centro del campo. Creo que veo mi papel como una pieza de un rompecabezas y una pieza de la que me alegro mucho de formar parte de este rompecabezas del Arsenal. Ese rompecabezas es entonces algo que nuestro rival debe intentar resolver».

  • Lotte Wubben-Moy Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    Merecedor de una oportunidad

    ¿Y qué hay de la perspectiva de Inglaterra? Aunque Williamson no se ha retirado de la convocatoria de las Lionesses esta semana —a pesar de que el equipo comunicó algunos cambios en la plantilla el martes por la mañana—, sería toda una sorpresa verla como titular contra España en Wembley. Llevará casi un mes sin jugar cuando dé comienzo ese partido, y volver a alinearla directamente para un reto como ese podría no ser la decisión más acertada.

    Esto es especialmente cierto cuando Inglaterra cuenta con tantas otras centrales de gran calidad disponibles. Entre ellas, Wubben-Moy no ha sido a menudo la primera opción de Wiegman, pero con el estado de forma en el que se encuentra ahora mismo, la estrella del Arsenal merece una oportunidad para demostrar lo que vale en un gran escenario con las Lionesses.

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