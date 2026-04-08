Lotte Wubben-Moy es más que una suplente: la defensora del Arsenal se ha ganado un puesto en el once inicial de las Lionesses

Leah Williamson, líder de toda la selección inglesa y, en especial, de la defensa, llega a este parón internacional tras haberse perdido los últimos cinco partidos del Arsenal. Tras su ausencia en el último encuentro de las Gunners, una sorprendente derrota en la FA Cup ante el Brighton, la seleccionadora Renee Slegers declaró a los periodistas: «Ahora, tras el partido, mantendremos una conversación con la selección inglesa para trazar un plan para Leah».

Aunque eso podría significar que la defensora aún se incorpore a la concentración con su selección, pone en serio entredicho su participación en el primer partido, contra España el martes.

No hay ataque más temible en el continente que el de La Roja. Las campeonas del mundo marcaron más goles que cualquier otro equipo en la Eurocopa 2025 antes de arrollar a Suecia y Alemania para levantar otro título de la Liga de Naciones unos meses más tarde, venciendo a dos de las élites de Europa por marcadores globales de 5-0 y 3-0, respectivamente. Como siempre, Inglaterra tendrá que realizar un esfuerzo titánico para frenar eso.

Afortunadamente, la seleccionadora de las Lionesses, Sarina Wiegman, no carece de opciones sólidas a la hora de sustituir a Williamson. La defensa central es posiblemente la posición con más profundidad de Inglaterra, con Alex Greenwood, Jess Carter, Esme Morgan y Maya Le Tissier entre las convocadas. Pero es una de las compañeras de Williamson en el Arsenal quien merece una oportunidad de brillar en su ausencia, tras haberlo hecho precisamente eso a nivel de club en las últimas semanas y meses.

Las oportunidades de ser titular con Inglaterra no siempre han sido fáciles de conseguir para Lotte Wubben-Moy, pero ha hecho más que suficiente para ganarse una cuando visite España.