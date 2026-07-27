Lothar Matthäus advierte a Jürgen Klopp de que su «carisma» no bastará para sacar a Alemania de la crisis

Klopp ha asumido el cargo tras la salida de Julian Nagelsmann, después de otra actuación decepcionante en el Mundial, lo que prolonga una racha difícil para la selección nacional que se remonta a su eliminación en la fase de grupos en Rusia en 2018. Ni el sucesor de Joachim Löw, Hansi Flick, ni Nagelsmann lograron devolver a Alemania al nivel que su palmarés exige, por lo que Klopp hereda una plantilla con problemas aún sin resolver.

Su llegada se veía como una formalidad desde hacía tiempo, pero el momento nunca cuadraba hasta ahora. Klopp aporta energía, contactos en la DFB y profundo conocimiento del fútbol local, lo que lo convirtió en el candidato obvio.