Getty Images Sport
Traducido por
Los Wolves condenan enérgicamente los insultos racistas «repugnantes» dirigidos a Tolu Arokodare en un furioso comunicado tras la derrota ante el Crystal Palace
Los Wolves publican capturas de pantalla de abusos
Arokodare se incorporó al Wolves en verano y jugó los 90 minutos completos contra el Crystal Palace, fallando un penalti en la derrota por 1-0 de su equipo. Tras el pitido final, el jugador de 25 años se dirigió hacia la afición visitante y levantó las manos en señal de disculpa.
Ese gesto de arrepentimiento no pareció tener ningún impacto en los repugnantes trolls que decidieron enviar insultos racistas al delantero.
El Wolves publicó capturas de pantalla de los comentarios repugnantes junto con una furiosa declaración que decía: «Estamos indignados por los numerosos casos de insultos racistas, procedentes de múltiples autores, dirigidos a Tolu Arokodare en las redes sociales tras el partido de hoy contra el Crystal Palace.
No hay lugar para el racismo, ni en el fútbol, ni en Internet, ni en ningún otro ámbito de la sociedad. Condenamos este comportamiento abominable e ilegal con la mayor firmeza posible.
Tolu cuenta con nuestro apoyo total e inquebrantable. Ningún jugador debería ser objeto de tal odio simplemente por hacer su trabajo.
Nos mantenemos firmes a su lado y al lado de todos los futbolistas que se ven obligados a soportar estos abusos por parte de cuentas anónimas que actúan con aparente impunidad.
El club ha denunciado las publicaciones a las plataformas pertinentes y colaborará con la Premier League y las autoridades para ayudar a identificar a los responsables y garantizar que se tomen las medidas adecuadas.
Seguiremos aplicando una política de tolerancia cero ante cualquier forma de discriminación».
- Getty Images Sport
Arokodare también se pronuncia
Arokodare también criticó a los racistas en las redes sociales, añadiendo: «Sigo sin poder creer que estemos jugando en una época en la que la gente tiene tanta libertad para comunicar su racismo sin sufrir ninguna consecuencia. Estas personas no deberían tener cabida en nuestro deporte y, colectivamente, debemos tomar medidas para castigar a todos los que lo mancillan de esta manera, sean quienes sean».
A principios de este fin de semana, el Chelsea y el Burnley emitieron comunicados después de que Wesley Fofana y Hannibal Mejbri fueran objeto de comentarios racistas.
Fofana recibió dos tarjetas amarillas en el empate 1-1 entre ambos equipos y fue expulsado al final del partido. El defensa compartió entonces los insultos que había recibido en Instagram y añadió su propio mensaje, que decía: «2026, sigue siendo lo mismo, nada cambia. A estas personas nunca se les castiga. Se crean grandes campañas contra el racismo, pero en realidad nadie hace nada».
El centrocampista del Burnley Hannibal Mejbri también reveló que fue objeto de insultos racistas tras el partido, lo que provocó una contundente respuesta por parte de los Clarets: «El club ha denunciado la publicación a la empresa matriz de Instagram, Meta, y espera un fuerte apoyo por su parte, junto con la Premier League y la policía, y trabajará para garantizar que se identifique e investigue al responsable. No hay lugar para esto en nuestra sociedad y lo condenamos sin reservas. El club sigue manteniendo una postura inequívoca: tenemos un enfoque de tolerancia cero con cualquier forma de discriminación. Hannibal recibirá todo el apoyo del club y de los aficionados del Burnley, que ya han condenado los insultos. No hay lugar para el racismo».
El Sunderland también se ve obligado a condenar el racismo
El Sunderland también se ha visto obligado a emitir un comunicado después de que Romaine Mundle fuera objeto de insultos racistas tras la derrota por 3-1 en casa ante el Fulham el domingo.
El club escribió: «El Sunderland AFC está consternado por los viles insultos racistas dirigidos a Romaine Mundle en Internet tras el partido de hoy de la Premier League contra el Fulham.
El comportamiento abominable mostrado por varias personas es inaceptable y no será tolerado por el club bajo ninguna circunstancia. No hay lugar para el racismo en nuestra sociedad, y apoyamos a Romaine, que cuenta con todo nuestro respaldo.
El club está colaborando activamente con las autoridades competentes y las plataformas online para identificar a los responsables, y tomaremos las medidas más severas a nuestro alcance.
Estas personas no representan al Sunderland AFC, nuestros valores ni nuestra comunidad, y no son bienvenidas en Wearside».
- Getty Images Sport
La Premier League emite comunicados
La Premier League también ha enviado dos mensajes antirracistas distintos en respuesta a los insultos dirigidos a Arokodare y Mundle.
En X escribieron: «Estamos consternados por los inaceptables insultos racistas dirigidos a Tolu Arokodare, del Wolverhampton. Quienes sean declarados culpables sufrirán graves consecuencias y ofreceremos todo nuestro apoyo al club y al jugador en las investigaciones. El fútbol es para todos, no hay lugar para el racismo».
En relación con Mundle, la Premier League añadió: «Nos unimos al Sunderland para condenar los abominables insultos racistas dirigidos a Romaine Mundle en Internet. Habrá graves consecuencias para cualquiera que sea declarado culpable de discriminación y ofreceremos todo nuestro apoyo en las investigaciones. El fútbol es para todos, no hay lugar para el racismo».
Anuncios