Arokodare se incorporó al Wolves en verano y jugó los 90 minutos completos contra el Crystal Palace, fallando un penalti en la derrota por 1-0 de su equipo. Tras el pitido final, el jugador de 25 años se dirigió hacia la afición visitante y levantó las manos en señal de disculpa.

Ese gesto de arrepentimiento no pareció tener ningún impacto en los repugnantes trolls que decidieron enviar insultos racistas al delantero.

El Wolves publicó capturas de pantalla de los comentarios repugnantes junto con una furiosa declaración que decía: «Estamos indignados por los numerosos casos de insultos racistas, procedentes de múltiples autores, dirigidos a Tolu Arokodare en las redes sociales tras el partido de hoy contra el Crystal Palace.

No hay lugar para el racismo, ni en el fútbol, ni en Internet, ni en ningún otro ámbito de la sociedad. Condenamos este comportamiento abominable e ilegal con la mayor firmeza posible.

Tolu cuenta con nuestro apoyo total e inquebrantable. Ningún jugador debería ser objeto de tal odio simplemente por hacer su trabajo.

Nos mantenemos firmes a su lado y al lado de todos los futbolistas que se ven obligados a soportar estos abusos por parte de cuentas anónimas que actúan con aparente impunidad.

El club ha denunciado las publicaciones a las plataformas pertinentes y colaborará con la Premier League y las autoridades para ayudar a identificar a los responsables y garantizar que se tomen las medidas adecuadas.

Seguiremos aplicando una política de tolerancia cero ante cualquier forma de discriminación».