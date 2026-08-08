Los vientos del verano derribaron las fortalezas de los grandes: ¿se ha convertido el Al Hilal en campeón de la Roshan League antes de empezar?

El club Al-Nassr afronta la nueva temporada de la Liga Roshn con un único objetivo: conservar el título que conquistó la campaña pasada tras siete años de ausencia. Sin embargo, ese sueño parece complicado ante las circunstancias que atraviesa la entidad.

El inicio de esas circunstancias se remonta al final de la temporada pasada, cuando el entrenador portugués Jorge Jesus anunció su marcha del cargo, justo tras la conquista del título de la Liga Roshn, lo que obligó al conjunto de Riad a buscar un nuevo técnico.

Al-Nassr contrató al australiano Ange Postecoglou, pero no le proporcionó el ambiente adecuado para preparar la nueva temporada, ya que el inicio de la primera etapa en Riad se retrasó y la segunda etapa en Abha se interrumpió tras un breve periodo.

Es cierto que el equipo disputó una larga concentración en Portugal, que se prolongó durante más de dos semanas, pero fue sin ningún fichaje nuevo, en medio de las restricciones económicas impuestas al club, pese a su necesidad de un sustituto para su exmediocampista croata Marcelo Brozovic.

Los fichajes no fueron lo único ausente en la concentración de Al-Nassr en Portugal, pues también estuvieron ausentes sus jugadores internacionales tras su participación con sus selecciones en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

El portugués João Félix, el senegalés Sadio Mané y el saudí Abdulelah Al-Amri no se incorporaron hasta los últimos días de la concentración, mientras que el capitán Cristiano Ronaldo no se sumó ni siquiera tras el regreso a Riad.

La ausencia de Ronaldo, en concreto, será influyente para Al-Nassr, sobre todo ante la inminente marcha de sus delanteros Mohamed Maran y Haroune Camara, lo que deja a la estrella portuguesa solo en el centro del ataque junto a Abdullah Al-Hamdan.

Todos estos indicios confirman que la misión de Al-Nassr de conservar el título parece sumamente difícil, sobre todo porque no gana la Liga Saudí en dos ocasiones consecutivas desde hace 11 años, cuando lo logró en las temporadas 2013-2014 y 2014-2015.