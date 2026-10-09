Al dirigirse a los periodistas durante una rueda de prensa dominada por asuntos ajenos al fútbol, Maresca dejó clara su postura sobre el proceso en curso. «Entiendo la razón por la que la mayoría de vosotros estáis aquí, pero lo único que puedo decir es algo que ya he dicho», explicó. «Hay un proceso en marcha y, en este momento, confío completamente en el club. Esto es lo que puedo decir sobre eso».

Preguntado por si había mantenido conversaciones con el presidente Khaldoon Al Mubarak, el técnico confirmó que hubo charlas internas y pronosticó una victoria final en el caso. «Hablé con el club, claro. Todos confiamos», afirmó Maresca. «El momento adecuado para hablar de eso es cuando ganemos esa apelación».

El italiano también confesó que no había revisado personalmente las conclusiones por escrito de la Premier League, ya que prefiere mantener su atención en el terreno de juego. «Probablemente debería», admitió. «No entiendo muchas cosas sobre muchas cosas. Me centro en lo que puedo controlar, la parte futbolística».