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¡Los títulos del Manchester City, «en absoluto», están manchados! Enzo Maresca responde a los críticos y lanza una contundente predicción sobre el recurso
El técnico del Manchester City se mantiene firme tras el veredicto de culpabilidad en la Premier League
La Premier League lanzó una bomba legal durante el parón internacional, al declarar a Manchester City culpable de 114 de los 115 cargos por irregularidades financieras y por obstaculizar una investigación independiente. La cúpula del Etihad mantiene su inocencia y ha presentado un recurso respaldado por lo que califica de pruebas «irrefutables», aunque un fracaso podría suponer su expulsión de la máxima categoría.
Rompiendo su silencio en una entrevista con los medios del club el jueves, el entrenador Enzo Maresca restó importancia a las informaciones sobre la ansiedad en la plantilla e insistió en que la moral sigue alta. Ante la prensa nacional el viernes, el italiano se mostró tranquilo, optó por evitar los debates extradeportivos y reiteró su confianza en la directiva.
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Un entrenador desafiante respalda el recurso y la jerarquía
Al dirigirse a los periodistas durante una rueda de prensa dominada por asuntos ajenos al fútbol, Maresca dejó clara su postura sobre el proceso en curso. «Entiendo la razón por la que la mayoría de vosotros estáis aquí, pero lo único que puedo decir es algo que ya he dicho», explicó. «Hay un proceso en marcha y, en este momento, confío completamente en el club. Esto es lo que puedo decir sobre eso».
Preguntado por si había mantenido conversaciones con el presidente Khaldoon Al Mubarak, el técnico confirmó que hubo charlas internas y pronosticó una victoria final en el caso. «Hablé con el club, claro. Todos confiamos», afirmó Maresca. «El momento adecuado para hablar de eso es cuando ganemos esa apelación».
El italiano también confesó que no había revisado personalmente las conclusiones por escrito de la Premier League, ya que prefiere mantener su atención en el terreno de juego. «Probablemente debería», admitió. «No entiendo muchas cosas sobre muchas cosas. Me centro en lo que puedo controlar, la parte futbolística».
La gloria del triplete sigue intacta pese a la batalla legal
Maresca ya había sido ayudante de Pep Guardiola durante la histórica temporada 2022-23, cuando el City conquistó el triplete, y rechazó las insinuaciones de que esos logros lleven un asterisco. Preguntado directamente sobre si esos títulos se sentían empañados, respondió con firmeza: "En absoluto. La última vez que estuve aquí fue en la temporada del triplete. Sé el esfuerzo de los jugadores, del club, del entrenador en aquel momento, sé exactamente el esfuerzo que hizo el club para lograr ese objetivo. No tengo ninguna duda al respecto".
Reafirmando su total lealtad a la jerarquía del Etihad, el técnico expresó su orgullo por su papel. "Confío en el club porque confío en la gente. Esta es la razón por la que me uní. No hay otro club en el mundo en el que me gustaría estar. Estoy muy feliz de estar aquí, muy orgulloso, lo he dicho muchas veces. Confío completamente en el club, en este momento, en el futuro, siempre. Gracias".
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El fútbol acapara el protagonismo antes del choque contra el Liverpool
Con un choque crucial contra el Liverpool a la vuelta de la esquina, el City debe lidiar con un contexto convulso mientras intenta mantener la concentración sobre el terreno de juego. El principal objetivo de Maresca será proteger a su plantilla del ruido externo mientras el recurso legal sigue su curso en segundo plano.
El desenlace final del recurso marcará el futuro a largo plazo del club, pero el desafío inmediato pasa por gestionar la preparación del partido pese a la amenaza de duras sanciones que se cierne sobre el Etihad.
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