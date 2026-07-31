La operación por García ascenderá a 40 millones de euros, más dos millones de euros en variables, a cambio de que el club inglés obtenga el 70% de sus derechos deportivos.

Había algo claro tanto para el jugador como para el club blanco, y es que esta operación no romperá la relación entre ambas partes. Gonzalo se marchará, pero tiene puesta la vista en la posibilidad de regresar algún día.

El Real Madrid considera que la operación representa una excelente oportunidad económica y una ocasión para el crecimiento de su talento, pero no le quitará el ojo de encima en el futuro. Por esta razón, el club conservará un derecho de tanteo en cualquier movimiento futuro, y además el hecho de mantener un 30% de los derechos del jugador podría reportarle dinero adicional en caso de un traspaso posterior a un tercer club.

En cuanto a César Palacios, aunque su operación no está tan avanzada como la de Gonzalo, también va camino del Fulham salvo que se produzca una gran sorpresa. Todas las partes confían en que la operación se cerrará, pero a su propio ritmo.

El valor del traspaso de Palacios no alcanzará las cifras de su compañero, ya que oscilará entre los 8 y los 10 millones de euros, según las variables, y el Real Madrid también conservará un porcentaje de sus derechos, además de contar con un derecho de tanteo de cara al futuro.

Si sumamos el valor de la operación de Gonzalo a las otras ocho operaciones que el club ha cerrado este verano —Nico Paz, Víctor Muñoz, Mario Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez, Fran García, Mario Martín y el más reciente, Valdenías—, el total de ingresos alcanza los 175,5 millones de euros.

Y con la conclusión de la operación de Palacios, la cifra podría elevarse hasta los 185,5 millones de euros, pero la cosa no se detiene ahí.