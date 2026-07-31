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Traducido por

Los tesoros de "La Fábrica" colocan al Real Madrid en el trono de los millones

FEATURES
Primera División
Real Madrid
G. Garcia
C. Palacios
J. Ortega
F. Gonzalez
España

El Real Madrid sigue batiendo récords, después de que su academia, "La Fábrica", se haya convertido en una fuente importante de enormes ingresos económicos.

El Real Madrid ya había batido su propio récord hace semanas, cuando superó los 102 millones de euros, la cifra que obtuvo por la venta de jugadores de la academia en el verano de 2017.

Pero ayer se cerró una nueva operación, la venta de Gonzalo García al Fulham, con importantes avances en otra operación relativa a César Palacios, que también se marchará al equipo inglés.

El diario "As" señaló que las ventas de García y Palacios acercan los ingresos totales del conjunto merengue por la venta de jugadores de su academia a la barrera de los 200 millones, es decir, casi el doble del mejor balance anterior, con más movimientos aún por resolver.

Gonzalo se convirtió en la segunda mayor venta que cierra el Real este verano y, como reveló anteriormente el diario "As", los responsables de Valdebebas exigían alrededor de 60 millones de euros por el jugador, cifra sobre la que giraron las negociaciones, a la espera de la firma oficial.

  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    El fichaje de García: una excelente oportunidad económica para el Real Madrid

    La operación por García ascenderá a 40 millones de euros, más dos millones de euros en variables, a cambio de que el club inglés obtenga el 70% de sus derechos deportivos.

    Había algo claro tanto para el jugador como para el club blanco, y es que esta operación no romperá la relación entre ambas partes. Gonzalo se marchará, pero tiene puesta la vista en la posibilidad de regresar algún día.

    El Real Madrid considera que la operación representa una excelente oportunidad económica y una ocasión para el crecimiento de su talento, pero no le quitará el ojo de encima en el futuro. Por esta razón, el club conservará un derecho de tanteo en cualquier movimiento futuro, y además el hecho de mantener un 30% de los derechos del jugador podría reportarle dinero adicional en caso de un traspaso posterior a un tercer club.

    En cuanto a César Palacios, aunque su operación no está tan avanzada como la de Gonzalo, también va camino del Fulham salvo que se produzca una gran sorpresa. Todas las partes confían en que la operación se cerrará, pero a su propio ritmo.

    El valor del traspaso de Palacios no alcanzará las cifras de su compañero, ya que oscilará entre los 8 y los 10 millones de euros, según las variables, y el Real Madrid también conservará un porcentaje de sus derechos, además de contar con un derecho de tanteo de cara al futuro.

    Si sumamos el valor de la operación de Gonzalo a las otras ocho operaciones que el club ha cerrado este verano —Nico Paz, Víctor Muñoz, Mario Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez, Fran García, Mario Martín y el más reciente, Valdenías—, el total de ingresos alcanza los 175,5 millones de euros.

    Y con la conclusión de la operación de Palacios, la cifra podría elevarse hasta los 185,5 millones de euros, pero la cosa no se detiene ahí.

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    El Real Madrid y la barrera de los 200 millones por las ventas de jugadores de la academia

    El próximo jugador que le dará al club un importante impulso económico es Jacobo Ortega, que ni siquiera ha llegado a disputar ningún partido con el primer equipo, pero que se prepara para marcharse a uno de los clubes de primera división europea. 

    Tal y como informó el diario "As", el jugador está cerca de fichar por el Estrasburgo por 8 millones de euros, a cambio del 50% de sus derechos.

    El traspaso de Jacobo Ortega elevará el total de los ingresos a 193,5 millones de euros.

    Al mismo tiempo, el Real Madrid negocia la venta de Fran González, el tercer portero del equipo y guardameta internacional con la selección española sub-21, al Sevilla.

    Las negociaciones entre ambos clubes han experimentado cierta ralentización debido a las discrepancias sobre el importe económico y las condiciones deportivas, aunque la impresión predominante es que la operación acabará cerrándose.

    No cabe duda de que estas operaciones acercarán al Real Madrid a superar la barrera de los 200 millones de euros por las ventas de jugadores de la academia.

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