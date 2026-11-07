Ir al estadio de fútbol ya no significa necesariamente disfrutar de noventa minutos de emoción y suspense, ni sumergirse en el ambiente de las gradas y compartir con la afición la alegría de los goles y la decepción de las derrotas. Mientras los jugadores corren tras el balón sobre el rectángulo verde, un número creciente de aficionados se concentra en las pantallas de sus teléfonos móviles, en busca de una imagen que capturar, un comentario que publicar o una estadística que seguir, hasta el punto de que algunos de los momentos que merecen vivirse en todos sus detalles pasan ante sus ojos sin que lleguen a percatarse de ellos.
El asunto llegó a un punto inesperado, después de que uno de los mayores clubes europeos decidiera recompensar a su afición por alejarse de los teléfonos durante los partidos, en un intento de recuperar la esencia de la experiencia del fútbol y reorientar la mirada de los aficionados hacia lo que ocurre dentro del campo en lugar de distraerse con lo que muestran las pantallas.
Se trata del Borussia Dortmund alemán, dueño de una de las aficiones más entusiastas del continente europeo, que ha lanzado una iniciativa destinada a animar a sus seguidores a dejar los teléfonos a un lado y centrarse en los partidos, a cambio de obtener premios y recompensas.
El diario español As pone el foco sobre este fenómeno, que abre un amplio debate acerca del impacto de los teléfonos móviles y las redes sociales en el fútbol, y hasta qué punto las gradas se han transformado de un espacio para el disfrute y la pasión en plataformas para documentar momentos y acumular visualizaciones.