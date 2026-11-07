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Karim Malim
Traducido por

Los teléfonos móviles destruyen la diversión del fútbol: el Borussia Dortmund inventa una solución inesperada para salvar a su afición

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¡Cuando las gradas se convierten en un plató de rodaje!

Ir al estadio de fútbol ya no significa necesariamente disfrutar de noventa minutos de emoción y suspense, ni sumergirse en el ambiente de las gradas y compartir con la afición la alegría de los goles y la decepción de las derrotas. Mientras los jugadores corren tras el balón sobre el rectángulo verde, un número creciente de aficionados se concentra en las pantallas de sus teléfonos móviles, en busca de una imagen que capturar, un comentario que publicar o una estadística que seguir, hasta el punto de que algunos de los momentos que merecen vivirse en todos sus detalles pasan ante sus ojos sin que lleguen a percatarse de ellos.

El asunto llegó a un punto inesperado, después de que uno de los mayores clubes europeos decidiera recompensar a su afición por alejarse de los teléfonos durante los partidos, en un intento de recuperar la esencia de la experiencia del fútbol y reorientar la mirada de los aficionados hacia lo que ocurre dentro del campo en lugar de distraerse con lo que muestran las pantallas.

Se trata del Borussia Dortmund alemán, dueño de una de las aficiones más entusiastas del continente europeo, que ha lanzado una iniciativa destinada a animar a sus seguidores a dejar los teléfonos a un lado y centrarse en los partidos, a cambio de obtener premios y recompensas.

El diario español As pone el foco sobre este fenómeno, que abre un amplio debate acerca del impacto de los teléfonos móviles y las redes sociales en el fútbol, y hasta qué punto las gradas se han transformado de un espacio para el disfrute y la pasión en plataformas para documentar momentos y acumular visualizaciones.

  • Borussia Dortmund v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    ¡El Borussia Dortmund le declara la guerra a los teléfonos móviles!

    Durante muchos años, ir al estadio de fútbol fue una experiencia excepcional que no necesitaba ningún medio adicional para completarse. La afición esperaba el pitido inicial con pasión, vivía cada ataque como si fuera el último y celebraba los goles entre abrazos y gritos, mientras las decisiones arbitrales polémicas se convertían en acalorados debates entre aficionados vecinos.

    Nadie necesitaba grabar cada momento para demostrar que había estado presente, y el valor del partido no estaba ligado al número de fotos y vídeos que se podían publicar tras su final. La experiencia en sí misma era la recompensa, y los recuerdos se guardaban en la memoria antes de encontrar su camino hacia las redes sociales.

    Pero el panorama ha cambiado de forma llamativa durante los últimos años. Los teléfonos móviles se han convertido en una parte esencial de la experiencia de asistir a los partidos, y se ha vuelto habitual ver cientos de pantallas levantadas en las gradas para documentar los goles y las celebraciones, o para grabar la entrada de los jugadores al terreno de juego, o incluso para seguir las reacciones de los cuerpos técnicos y de los suplentes.

    Y lo más extraño es que algunos aficionados han empezado a preferir ver los momentos importantes a través de las pantallas de sus teléfonos en lugar de seguir lo que sucede directamente ante ellos, como si hubieran acudido al estadio para grabar el partido y no para disfrutarlo.

    Este cambio ha llevado al Borussia Dortmund a dar un paso poco convencional, aprovechando su gran fama por el ambiente del estadio Signal Iduna Park y por su afición, que crea una de las experiencias de público más emocionantes del fútbol europeo.

    El club alemán no se ha conformado con llamar a reducir el uso de los teléfonos, sino que ha decidido ofrecer incentivos reales a los aficionados que logren mantenerse alejados de ellos durante los partidos, entre ellos camisetas firmadas y vales de compra de la tienda oficial del club.

    La idea parece sencilla en apariencia, pero encierra un significado claro: uno de los clubes más destacados de Europa se ha visto obligado a recompensar a su afición por hacer algo que se suponía que debía ser natural, que es concentrarse en el partido para cuyo visionado han pagado el precio de las entradas.

  • Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    Van Modus: ¡premios a cambio de apagar el teléfono!

    La iniciativa lleva el nombre de Fan Modus, fruto de la colaboración entre el Borussia Dortmund y la empresa Vodafone, y se puso en marcha el 24 de octubre, durante el enfrentamiento del equipo ante el Eintracht Frankfurt.

    La idea se basa en la aplicación oficial del club, donde los aficionados pueden activar el sistema dedicado a la iniciativa y luego acumular puntos por cada minuto que pasan lejos de sus teléfonos durante el partido.

    Cuanto más consiga el aficionado reducir el uso de su teléfono, más puntos obtendrá y, por lo tanto, mayores serán sus posibilidades de ganar los premios que ofrece el club, que incluyen camisetas con las firmas de los jugadores y vales de compra que pueden utilizarse en la tienda oficial.

    La iniciativa no ha ignorado por completo las necesidades de la afición, ya que los aficionados pueden consultar sus teléfonos durante el descanso entre ambas partes sin perder los puntos que acumularon durante la primera mitad.

    La campaña se apoya en una encuesta de opinión realizada por la empresa Vodafone en 2023, que abarcó a mil aficionados que asisten a los partidos con regularidad, y cuyos resultados revelaron que el 63% de ellos utiliza sus teléfonos móviles de forma habitual mientras están en las gradas.

    Asimismo, cerca de dos tercios de los participantes admitieron que consultan sus teléfonos durante la asistencia a los eventos deportivos, lo que refleja hasta qué punto los dispositivos móviles han penetrado en la experiencia de los aficionados, incluso cuando se trata de ver a sus equipos favoritos desde el corazón del estadio.

    Estas cifras plantean una pregunta importante: ¿se ha vuelto el fútbol menos capaz de captar la atención del público, o son los teléfonos móviles los que han logrado desviar la concentración de los aficionados del acontecimiento principal?

  • Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    La obsesión por documentarlo todo: el aficionado se convierte en fotógrafo

    El problema ya no se limita a revisar los mensajes o navegar por las redes sociales durante el partido, sino que se ha extendido a un deseo creciente de documentar cada detalle, por pequeño que sea.

    En cuanto el aficionado llega al estadio, algunos de los presentes empiezan a grabar las gradas, a registrar el himno nacional, a documentar los calentamientos y a esperar la salida de los jugadores ante el público, antes de pasar a filmar las reacciones de los entrenadores, los suplentes y los momentos polémicos.

    Para algunos, la experiencia de asistir al partido no se completa sin publicar una serie de fotos y vídeos en las plataformas de redes sociales, como si el objetivo principal de estar en las gradas se hubiera convertido en demostrar la presencia ante los demás, y no en disfrutar del propio partido.

    Mientras algunos aficionados se afanan en captar cada detalle y publicarlo lo más rápido posible, otros se dedican a seguir los comentarios y las opiniones que circulan sobre el encuentro, o a buscar las estadísticas de los jugadores, o a entrar en debates sobre las decisiones del árbitro antes de que termine la repetición televisiva de la jugada.

    El teléfono se ha convertido en una ventana adicional al partido, pero al mismo tiempo se ha transformado en una fuente permanente de distracción, después de que el aficionado pasara a seguir lo que ocurre dentro del campo y lo que sucede fuera de él en el mismo instante.

    Y en lugar de esperar a los análisis tras el pitido final, el público ahora puede leer cientos de opiniones y comentarios en cuestión de segundos, y participar en acalorados debates mientras el juego continúa.

    Así, el partido ha dejado de ser una experiencia colectiva limitada a quienes están en las gradas, para convertirse en un acontecimiento digital continuo, en el que la visualización directa se entrelaza con la interacción virtual.

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  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH36-PORTO-AHLYAFP

    ¿90 minutos o 60 segundos? ¡Los resúmenes le roban público a los partidos!

    El impacto de los teléfonos móviles no se detuvo en los límites de las gradas, sino que se extendió a la forma en que el público consume el fútbol en general.

    En el pasado, el aficionado esperaba la fecha del partido, reservaba tiempo para seguirlo por completo e interactuaba con sus detalles desde el primer minuto hasta el pitido final. Hoy, en cambio, resulta posible conocer casi todo lo que ocurrió a través de un vídeo que no supera el minuto de duración.

    Los goles, las ocasiones de peligro, las tarjetas y los momentos decisivos pueden reunirse en un resumen rápido que ofrece al espectador una idea general del resultado del partido y de sus principales acontecimientos, sin necesidad de seguir los noventa minutos completos.

    Para un sector del público, este método parece más acorde con el ritmo de vida acelerado, sobre todo ante la multiplicidad de partidos y torneos y la dificultad de dedicar largas horas a seguir todo lo que sucede en el mundo del fútbol.

    Pero el problema es que los resúmenes, por muy buena que sea su calidad, no logran transmitir la experiencia completa del partido. El fútbol no se compone solo de goles, sino de muchos detalles que crean su valor; como la tensión que precede a una ocasión de peligro, la presión continua en los últimos minutos, los cambios tácticos que alteran el equilibrio del enfrentamiento y los ataques que no terminan en gol pero revelan la evolución del rendimiento sobre el terreno de juego.

    Una encuesta publicada por la empresa Bango en junio de 2026 reveló que el 47 % de los participantes con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años afirmaron que los resúmenes de los partidos se han convertido en una alternativa a la retransmisión completa en sus hábitos de seguimiento del deporte.

    Tampoco puede ignorarse el factor económico, ya que ver algunos torneos requiere la suscripción a servicios de pago, y en ocasiones el aficionado puede necesitar más de una plataforma para seguir las distintas competiciones.

    En cambio, los goles, los resúmenes y los mejores momentos están disponibles de forma gratuita en internet, lo que los convierte en una opción atractiva para quien no dispone del tiempo ni de los medios económicos para seguir los partidos completos.

    De este modo, la competencia ya no se limita a los clubes y los torneos, sino que ahora existe otra competencia entre el partido completo y el contenido rápido que lo resume en segundos.

  • Zamalek v Al Masry - CAF Confederation CupGetty Images Sport

    El fútbol se convierte en espectáculo: ¿se ha vuelto el objetivo demostrar presencia?

    Hay otro aspecto no menos importante en este fenómeno, relacionado con el deseo de exhibir las experiencias personales a través de las redes sociales.

    Para algunos aficionados, ir al estadio ya no es solo una oportunidad para ver a su equipo favorito, sino que se ha convertido en una ocasión para capturar fotos especiales y publicarlas en Instagram, documentar el ambiente de las gradas y demostrar que fueron parte de un gran evento deportivo.

    Y a veces, la importancia de conseguir una foto perfecta o un videoclip especial parece igualar la importancia de seguir el propio partido, lo que plantea un interrogante sobre la naturaleza de la relación que ha pasado a unir a los aficionados con el fútbol: ¿acude el aficionado al estadio para disfrutar del partido, o para contarles a los demás que estuvo allí?

    Un estudio realizado por la empresa Deloitte en 2024 sobre el uso de la tecnología en los eventos deportivos en directo respalda estas preocupaciones, tras señalar que cerca de una cuarta parte de los aficionados utilizan sus teléfonos móviles para publicar en las redes sociales durante los partidos.

    El estudio también reveló que el 68% de los asistentes sintieron que pasaban más tiempo del que deberían en sus teléfonos durante los eventos deportivos.

    La paradoja es que algunos aficionados son conscientes de que abusan del uso de sus dispositivos, pero encuentran difícil renunciar a ellos, debido al deseo constante de documentar, interactuar y seguir todo lo que ocurre a través de internet.

  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Los influencers en las gradas: ¿pasión o búsqueda de visualizaciones?

    Las transformaciones que han vivido las gradas del fútbol no se han limitado a los aficionados comunes, sino que también se han extendido a los creadores de contenido e influencers, que se han convertido en parte del panorama de marketing de los clubes y las marcas.

    Los clubes y las empresas han acostumbrado a invitar a los influencers a asistir a los partidos, a disfrutar de experiencias exclusivas dentro de los estadios y a visitar los palcos VIP, además de recibir camisetas y productos con los escudos de los clubes, a cambio de publicar contenido promocional a través de sus cuentas personales.

    Pero este fenómeno ha suscitado críticas en un sector de la afición, especialmente cuando algunas cuentas aparecen celebrando los colores de un club durante una semana, antes de pasar a promocionar a un club rival la semana siguiente, lo que hace que la relación con el fútbol parezca a veces más cercana a compromisos publicitarios que a una pertenencia deportiva.

    Y mientras algunos aficionados encuentran dificultades para costear el precio de las entradas, o esperan años para tener la oportunidad de asistir a un gran partido, otros obtienen invitaciones y experiencias excepcionales gracias a su número de seguidores y a su capacidad para crear contenido.

    Por supuesto, esto no significa poner en duda la pasión de todos los influencers por el fútbol, ni considerar que tener un gran público en las redes sociales prive a su titular del derecho a disfrutar de los partidos.

    Pero el problema comienza cuando el partido se convierte en un mero telón de fondo para una campaña publicitaria, y la publicación que se difundirá tras el encuentro acaba siendo más importante que los acontecimientos del propio duelo.

    Y aquí surge la verdadera pregunta: ¿qué debe tener prioridad en las gradas, la pasión por el club y la pertenencia a él, o la capacidad de conseguir visualizaciones e interacción a través de internet?

  • Juventus FC v Wydad AC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Lo que los teléfonos no pueden transmitir: la verdadera magia del fútbol

    Pese al enorme desarrollo tecnológico, todavía hay cosas que ningún teléfono móvil ni vídeo pueden transmitir por completo.

    Ver un gol a través de la pantalla no equivale a celebrarlo entre miles de aficionados, del mismo modo que seguir un penalti mediante la retransmisión televisiva no transmite necesariamente el silencio y la expectación que se apoderan de las gradas antes de su ejecución.

    Hay emociones que no pueden resumirse en un clip breve, como la tensión que precede al pitido final, la inquietud con cada ataque peligroso, la explosión colectiva de alegría tras marcar un gol decisivo o incluso abrazar a un aficionado desconocido solo porque el equipo al que ambos apoyan logró la victoria.

    Son estos detalles los que hacen que ir al estadio sea una experiencia distinta a ver el partido por televisión, y son también lo que otorga al fútbol gran parte de su magia y de su capacidad para reunir a la gente en torno a una pasión compartida.

    El resumen puede informarte del resultado, el teléfono puede conservar una imagen del gol y las redes sociales pueden hacer llegar las reacciones a millones de personas, pero ninguno de ellos puede reproducir el momento con todas sus emociones y detalles.

    Lo llamativo de la iniciativa del Borussia Dortmund es que no aboga por prohibir los teléfonos móviles ni exige a la afición renunciar a las redes sociales, sino que trata de ofrecer un incentivo que los lleve a elegir por sí mismos alejarse de las pantallas durante los minutos del partido.

    El club alemán es consciente de la importancia de la tecnología para ampliar la base de aficionados al fútbol y llegar a nuevos seguidores, pero, al mismo tiempo, parece empeñado en proteger la experiencia que hace que acudir al estadio sea diferente a seguir los partidos desde casa.

    Y aquí reside la paradoja: el deporte que las pantallas ayudaron a llevar a millones de aficionados en todo el mundo se ve ahora obligado a idear nuevos métodos para convencer a esos aficionados de que aparten la vista de sus pantallas cuando están dentro del estadio.

    Y mientras los clubes compiten por desarrollar sus aplicaciones digitales y aumentar la interacción de la afición a través de internet, el Borussia Dortmund opta por tomar una dirección distinta, recompensando a los aficionados que dedican al partido toda su atención.

    Queda la pregunta más importante: ¿cómo pasó el fútbol de ser un juego por el que el público paga el precio de las entradas para ver sus detalles y disfrutar de noventa minutos de emoción, a una experiencia en la que uno de los mayores clubes europeos se ve obligado a ofrecer premios para convencer a sus aficionados de que dejen sus teléfonos y se centren en lo que ocurre ante sus ojos?