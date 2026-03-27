Los sueños de Gales y la República de Irlanda de clasificarse para el Mundial se esfumaron tras sufrir unas dolorosas derrotas en la tanda de penaltis de las semifinales de la repesca

Gales sufrió una dolorosa derrota en la repesca del Mundial, ya que Bosnia y Herzegovina se impuso por 4-2 en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 en Cardiff. Fue una cruel repetición de la eliminación de Gales en la repesca de la Eurocopa 2024, ya que los penaltis volvieron a ser su perdición en una noche que prometía tanto. Los Dragones estuvieron a solo cuatro minutos de sellar una final de la repesca en casa contra Italia, pero la veteranía de Edin Dzeko resultó ser su perdición.

Daniel James había encendido el Cardiff City Stadium poco después del descanso, con un remate certero que superó a Nikola Vasilj tras aprovechar un pase atrás erróneo. Gales tuvo varias ocasiones para doblar su ventaja, con un disparo de Harry Wilson al poste y otro de James que Tarik Muharemovic desvió al larguero. Sin embargo, Dzeko, que acaba de cumplir 40 años, se elevó por encima de todos para rematar de cabeza un córner en el minuto 86 y empatar el partido, llevando el encuentro a la prórroga.