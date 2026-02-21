GOAL
Traducido por
«¡Los Spurs tienen un plan!» - El Tottenham, favorito para dar la sorpresa ante el Arsenal en el derbi del norte de Londres, mientras Igor Tudor se prepara para su primer partido al frente del equipo
La era Tudor comienza en los Spurs
Tudor se prepara para su primer partido como entrenador del Tottenham, en el que se enfrentará al Arsenal de Mikel Arteta el domingo. Los Spurs llegan al partido peligrosamente cerca de la zona de descenso y aún en busca de su primera victoria en la Premier League en 2026. Sin embargo, el Arsenal también ha tenido dificultades para convencer en las últimas semanas. Los Gunners desperdiciaron una ventaja de 2-0 y empataron 2-2 con el colista, el Wolves, en su último partido, y solo han ganado tres de sus últimos siete partidos de la Premier League.
El nuevo entrenador del Tottenham se muestra confiado antes del partido. Declaró a los periodistas: «Para este comienzo, ya saben, como dije antes, tenemos que convertirnos en un equipo, tenemos que convertirnos en un grupo de personas que estén disponibles, que den algo más, que no se miren a sí mismas, sino a los demás, para ayudarse mutuamente. Para mí, esto es fundamental, y después podrá salir a relucir toda la calidad, porque creo que este es un equipo lleno de calidad, lleno de jugadores con talento, con buenos motores, me gusta decir, con piernas que pueden correr, ya sabéis. Así que hay mucho potencial. Para sacar partido de este potencial, hay que hacer algunas cosas básicas».
- AFP
Los Spurs, favoritos para dar la sorpresa ante el Arsenal
Crouch también se muestra confiado y, en declaraciones exclusivas a Paddy Power, ha dicho: «Es un primer partido difícil para Igor Tudor, pero ¿conseguirán los Spurs ese impulso que suele dar un nuevo entrenador? Me pareció un nombramiento extraño, pero, como digo, me han gustado sus ruedas de prensa, me gusta su forma de hablar. No creo que tenga miedo de descartar a gente, de tomar decisiones importantes, pero no se puede negar que lo tiene difícil.
«Empatar contra el Wolves es un mal resultado para el Arsenal. El City también está en buena forma, habrán estado viendo el partido del Wolves a mitad de semana y relamiéndose. El empate en el minuto 94 fue un momento realmente importante. Si ganan la liga, el empate contra el Brentford se considerará un buen punto, pero si lo miras ahora, es una pérdida de dos puntos al 100 %.
El Arsenal estará nervioso y lo que tiene ahora el Tottenham es un modelo de cómo enfrentarse al Arsenal. Sin duda, creo que el Brentford fue fantástico tácticamente, porque se replegó, les golpeó al contraataque, fue físico y aprovechó al máximo sus jugadas a balón parado. Ese es el modelo que puede seguir el Tottenham. Sin duda, les doy más posibilidades que antes del partido contra el Brentford.
Sigo pensando que el Arsenal conseguirá el resultado. Será más reñido de lo que imaginaba hace unas semanas. Si los Spurs consiguen un buen resultado, el Manchester City se encontrará en una posición muy fuerte».
El descenso no es una opción para los Spurs.
Crouch también cree que no hay posibilidad de que los Spurs desciendan, y añade: «Siendo realistas, tiene que intentar alcanzar los diez primeros puestos. No creo que el descenso sea un problema, de verdad que no. No creo en eso. Aunque los puntos sugieren que están en problemas, simplemente no creo que eso pueda suceder. El éxito para Tudor es simplemente ganar partidos de fútbol en este momento, no hay ninguna presión sobre él para entrar en Europa ni ninguna presión real para que los Spurs estén entre los 10 primeros. Se trata simplemente de consolidar su posición, ganar partidos y hacerlo bien».
- AFP
¿Qué viene después?
Tras debutar con el Tottenham contra el Arsenal, Tudor se enfrentará al Fulham, al Crystal Palace, al Liverpool y al Nottingham Forest en la Premier League en marzo. Tudor y el Tottenham también conocerán a sus rivales en los octavos de final de la Liga de Campeones cuando se celebre el sorteo a finales de este mes.
Anuncios