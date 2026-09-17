Joan Gosa
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¡Los siete magníficos de Flick! El imparable técnico del Barcelona hace historia con una racha de victorias de récord
Estableciendo un nuevo hito en Cataluña
El Barcelona ha firmado un arranque histórico de temporada con Hansi Flick, al encadenar una magnífica racha de siete victorias consecutivas en todas las competiciones. El último éxito llegó de forma contundente, con una goleada por 7-2 al Racing Santander en casa, estableciendo un hito completamente nuevo para el club. Hasta ahora, el récord estaba en seis triunfos consecutivos al inicio de una temporada, una marca lograda anteriormente en las campañas 1929/30, 1960/61 y 2018/19, pero ninguno de esos equipos consiguió sumar una séptima victoria seguida.
Tras el pitido final, Flick expresó su satisfacción por el rendimiento y la mentalidad del equipo.
«Me gustó cómo jugamos y los tres puntos. Estoy feliz, estamos felices. No es fácil jugar contra el Racing», declaró Flick ante los medios.
- ZUMA Press Wire
Generando impulso y una intensidad implacable
El equipo de Flick ha combinado un ataque prolífico con un incansable trabajo defensivo, sumando 33 goles y encajando solo siete en sus primeros siete partidos. Esta racha perfecta incluye victorias contundentes ante Elche, Athletic Club, Rayo Vallecano, Valencia, Feyenoord, Levante y ahora Racing Santander. El técnico alemán subrayó que mantener esta alta intensidad y la responsabilidad colectiva es crucial para lograr un éxito sostenido.
«Siempre es bueno empezar bien, pero lo que importa es cómo acabas. Nos da confianza, y me gustan la dinámica y la intensidad. Todos presionan, todos están implicados. Cómo trabajamos como equipo es crucial», explicó Flick.
Adeyemi se asienta y está causando impacto
En medio del excelente momento colectivo del equipo, su compatriota Karim Adeyemi está empezando a encontrar su sitio tras su llegada. Flick elogió la increíble velocidad del delantero y su aportación, y destacó que se está adaptando poco a poco a las exigencias tácticas del equipo.
«Puede mejorar y todavía necesita adaptarse por completo a nuestra forma de jugar, pero nos da mucho, como vimos hoy. Me alegro por él y me gusta lo que veo. Es un jugador divertido y un buen chico que lo da todo sobre el campo. Su velocidad es increíble», dijo Flick.
- Joan Gosa
Centrando la atención en la siguiente prueba
Aunque las celebraciones están más que justificadas por haber establecido un nuevo récord del club, Flick ya ha puesto su atención en mantener el nivel en los próximos partidos. El calendario, implacable, no da margen para la complacencia mientras el Barcelona se prepara para otra exigente prueba liguera este fin de semana. El equipo de Hansi Flick intentará ampliar su extraordinaria racha de victorias cuando visite al Sevilla este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
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