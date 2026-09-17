¡Los siete magníficos de Flick! El imparable técnico del Barcelona hace historia con una racha de victorias de récord

El Barcelona ha firmado un arranque histórico de temporada con Hansi Flick, al encadenar una magnífica racha de siete victorias consecutivas en todas las competiciones. El último éxito llegó de forma contundente, con una goleada por 7-2 al Racing Santander en casa, estableciendo un hito completamente nuevo para el club. Hasta ahora, el récord estaba en seis triunfos consecutivos al inicio de una temporada, una marca lograda anteriormente en las campañas 1929/30, 1960/61 y 2018/19, pero ninguno de esos equipos consiguió sumar una séptima victoria seguida.

Tras el pitido final, Flick expresó su satisfacción por el rendimiento y la mentalidad del equipo.

«Me gustó cómo jugamos y los tres puntos. Estoy feliz, estamos felices. No es fácil jugar contra el Racing», declaró Flick ante los medios.