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¡Los Seagulls baten récords! El Brighton cierra el fichaje del defensa del Tottenham Luka Vuskovic por 46 millones de libras
El Brighton ficha a su jugador más caro de la historia
El Brighton ha batido su récord de fichajes al contratar al defensa croata Vuskovic, procedente del Tottenham, por cinco años más una prórroga opcional de 12 meses. El club pagará 46 millones de libras y podría llegar a 50 millones con bonificaciones por rendimiento.
El joven central, que debutó en el Mundial contra Inglaterra el mes pasado, llega con gran impulso y podría entrar de inmediato en el once.
- (C)Getty Images
Hurzeler aboga por un enfoque paciente
El entrenador Fabian Hurzeler dio la bienvenida al defensa tras seguir su evolución. El técnico alemán habló de sus planes a largo plazo y pidió paciencia durante la adaptación del joven central.
En la web del club declaró: «La temporada pasada demostró que puede jugar a un nivel muy alto y queremos ayudarle a seguir creciendo en nuestro entorno.
Ha habido mucho revuelo en torno a su fichaje, pero es un chico joven que necesitará tiempo para adaptarse al Brighton y a la Premier League. Confiamos en que lo afrontará con naturalidad».
Reforzar la defensa del Brighton
La agresiva campaña del Brighton en el mercado de fichajes cubre el vacío defensivo dejado por Jan Paul van Hecke, quien se marchó al Tottenham por 52 millones de libras. Vuskovic llega con una reputación en auge como defensa moderno y goleador, tras marcar seis goles en 30 partidos durante su cesión al Hamburgo la temporada pasada. Sus brillantes actuaciones en la Bundesliga le valieron el premio al Novato de la Temporada y un puesto en el Equipo del Año.
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Se acerca la prueba de debut
Vuskovic debe adaptarse rápido a las tácticas de Hurzeler en lo que queda de pretemporada. El exjugador de la cantera del Hajduk Split tendrá que liderar la defensa ante los delanteros de élite de la Premier League. Le espera un auténtico bautismo de fuego: el Brighton recibe al Aston Villa en su debut liguero el domingo 23 de agosto.
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