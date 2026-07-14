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Bayer 04 Leverkusen v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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¡Los Seagulls baten récords! El Brighton cierra el fichaje del defensa del Tottenham Luka Vuskovic por 46 millones de libras

Fichajes
L. Vuskovic
Brighton
Tottenham
Premier League

El Brighton & Hove Albion ha batido su récord de traspasos al fichar al defensa Luka Vuskovic, del Tottenham Hotspur, por un contrato a largo plazo que podría alcanzar los 50 millones de libras.

  • El Brighton ficha a su jugador más caro de la historia

    El Brighton ha batido su récord de fichajes al contratar al defensa croata Vuskovic, procedente del Tottenham, por cinco años más una prórroga opcional de 12 meses. El club pagará 46 millones de libras y podría llegar a 50 millones con bonificaciones por rendimiento.

    El joven central, que debutó en el Mundial contra Inglaterra el mes pasado, llega con gran impulso y podría entrar de inmediato en el once.



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  • Hurzeler(C)Getty Images

    Hurzeler aboga por un enfoque paciente

    El entrenador Fabian Hurzeler dio la bienvenida al defensa tras seguir su evolución. El técnico alemán habló de sus planes a largo plazo y pidió paciencia durante la adaptación del joven central.

    En la web del club declaró: «La temporada pasada demostró que puede jugar a un nivel muy alto y queremos ayudarle a seguir creciendo en nuestro entorno.

    Ha habido mucho revuelo en torno a su fichaje, pero es un chico joven que necesitará tiempo para adaptarse al Brighton y a la Premier League. Confiamos en que lo afrontará con naturalidad».

  • Reforzar la defensa del Brighton

    La agresiva campaña del Brighton en el mercado de fichajes cubre el vacío defensivo dejado por Jan Paul van Hecke, quien se marchó al Tottenham por 52 millones de libras. Vuskovic llega con una reputación en auge como defensa moderno y goleador, tras marcar seis goles en 30 partidos durante su cesión al Hamburgo la temporada pasada. Sus brillantes actuaciones en la Bundesliga le valieron el premio al Novato de la Temporada y un puesto en el Equipo del Año.

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  • Luka Vuskovic HSVgetty

    Se acerca la prueba de debut

    Vuskovic debe adaptarse rápido a las tácticas de Hurzeler en lo que queda de pretemporada. El exjugador de la cantera del Hajduk Split tendrá que liderar la defensa ante los delanteros de élite de la Premier League. Le espera un auténtico bautismo de fuego: el Brighton recibe al Aston Villa en su debut liguero el domingo 23 de agosto.

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