«¡Los rumores eran ciertos!»: Lautaro Martínez confirma el interés del Barcelona, pero revela por qué eligió quedarse en el Inter

El delantero talismán del Inter ha confirmado oficialmente que en su día fue uno de los objetivos prioritarios del Barcelona. Durante varios mercados de fichajes, el internacional argentino estuvo muy vinculado con un traspaso al Camp Nou, pero la operación nunca llegó a materializarse.

El atacante se mostró increíblemente sincero sobre la situación, al reconocer que la posibilidad de fichar por uno de los clubes más históricos del mundo fue una realidad a la que se enfrentó. Dirigiéndose a los medios presentes y a la élite del fútbol, el jugador de 27 años afirmó: "Los rumores sobre el Barcelona eran ciertos, pero al final quise quedarme aquí junto a mis compañeros y mis aficionados".

Añadió: "Para mí, el Inter es orgullo, felicidad y ganas de continuar. He elegido quedarme aquí una vez más, quiero hacer grandes cosas en el Inter. ¿Ausilio? Lo siento mucho, fue quien me dio confianza y el proyecto. Le estaré eternamente agradecido".