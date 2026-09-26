Van de Ven se ha convertido en un objetivo prioritario tanto para el Liverpool como para el Manchester United, y ambos clubes se encuentran actualmente en lo que se describe como la fase de «seguimiento de cerca» de su proceso de scouting, según Caught offside.

Desde su llegada procedente del Wolfsburgo en 2023, el jugador de 25 años se ha consolidado como una pieza clave de la zaga del Tottenham, impresionando a los ojeadores con su combinación única de velocidad de recuperación y solvencia técnica en su perfil izquierdo favorito.

Para un equipo moderno de élite, encontrar un defensa central zurdo capaz de cubrir grandes espacios es una prioridad, lo que convierte al neerlandés en un candidato destacado para los clubes que buscan evolucionar sus estructuras defensivas en las próximas temporadas.



