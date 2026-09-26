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¡Los rivales, en alerta! Liverpool y Manchester United siguen de cerca al defensa del Tottenham Micky van de Ven
Los gigantes de la Premier League siguen de cerca al velocista del Tottenham
Van de Ven se ha convertido en un objetivo prioritario tanto para el Liverpool como para el Manchester United, y ambos clubes se encuentran actualmente en lo que se describe como la fase de «seguimiento de cerca» de su proceso de scouting, según Caught offside.
Desde su llegada procedente del Wolfsburgo en 2023, el jugador de 25 años se ha consolidado como una pieza clave de la zaga del Tottenham, impresionando a los ojeadores con su combinación única de velocidad de recuperación y solvencia técnica en su perfil izquierdo favorito.
Para un equipo moderno de élite, encontrar un defensa central zurdo capaz de cubrir grandes espacios es una prioridad, lo que convierte al neerlandés en un candidato destacado para los clubes que buscan evolucionar sus estructuras defensivas en las próximas temporadas.
- AFP
Liverpool y Manchester United acechan
Para el Liverpool, el interés está marcado por una necesidad clara de planificar el relevo en el centro de su defensa. Con Virgil van Dijk ya con 35 años y con una gestión más cuidadosa de sus minutos de juego, el equipo de captación de Anfield ve a Van de Ven como un posible heredero de su compañero de selección. Según se informa, el club admira al jugador desde hace un periodo considerable, al identificarlo como uno de los pocos futbolistas con los atributos físicos necesarios para rendir en su sistema de alta intensidad.
Mientras tanto, el Manchester United también sigue muy atento a la situación mientras continúa evaluando sus propias opciones para el centro de la defensa. Su edad, su experiencia en la Premier League y su capacidad para jugar en el perfil izquierdo de la zaga serían aspectos muy atractivos para un club que todavía está dando forma a su núcleo defensivo a largo plazo.
El Tottenham tiene todas las cartas en la negociación
Aunque el interés desde el noroeste va en aumento, cualquier posible pretendiente se enfrenta a una tarea desalentadora para sacar al defensa del Tottenham Hotspur Stadium. El Tottenham se encuentra en una posición negociadora excepcionalmente fuerte tras una importante actualización contractual a principios de esta temporada. En agosto, el club logró atar a Van de Ven a un nuevo contrato de larga duración que, según se informa, amplía su estancia hasta 2031. Este compromiso a largo plazo supuso un gran impulso para el club.
El propio jugador también ha expresado un compromiso total con el proyecto en el norte de Londres, lo que complica aún más cualquier posible movimiento de los rivales interesados. Al hablar sobre su decisión de firmar un nuevo contrato, Van de Ven declaró: "Es un momento especial firmar un nuevo contrato y un momento de orgullo para mí y para mi familia. Siempre he querido al Tottenham, desde el primer día que llegué aquí. Quiero al club, quiero a la afición y he progresado muy bien aquí".
- AFP
De Zerbi elogia al defensa de la «élite europea»
La importancia de Van de Ven para el proyecto del Tottenham no puede exagerarse, especialmente bajo la dirección de Roberto De Zerbi. El técnico italiano ha sido muy claro al hablar de las cualidades que el neerlandés aporta a su planteamiento táctico, y lo considera una pieza indispensable en sus planes de futuro.
De Zerbi se deshizo en elogios cuando se cerró la ampliación de contrato, y comentó: "Micky es uno de los mejores centrales de Europa y un jugador importante para nosotros. Tiene las cualidades, la mentalidad y la ambición que queremos en el Tottenham Hotspur, y estoy muy feliz de que haya decidido continuar su camino con el club. Estamos construyendo algo sólido aquí, y jugadores como Micky son una parte importante de ese futuro. Su decisión de firmar un nuevo contrato demuestra su fe en lo que estamos creando juntos".
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