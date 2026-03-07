Los rivales del LA Galaxy se enfrentan a un grave problema con los visados, ya que a 10 jugadores se les denegará la entrada a EE. UU. para disputar la Champions Cup

La crisis de los visados se extiende más allá del Caribe, ya que países como Irán y Senegal se han enfrentado anteriormente a obstáculos similares para disputar partidos internacionales. Para el LA Galaxy, la atención sigue centrada en el terreno de juego, aunque prepararse para un rival desconocido y con una plantilla muy joven plantea retos únicos. A menos que se produzca un giro inesperado de última hora, uno de los partidos más prestigiosos de la región se verá ensombrecido por un enfrentamiento político que deja a uno de los contendientes luchando con una mano atada a la espalda.