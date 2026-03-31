Los rivales de Inglaterra en el Mundial despiden al seleccionador a solo diez semanas del inicio del torneo

Aunque la derrota ante Alemania fue la gota que colmó el vaso, el segundo mandato de Addo se ha visto marcado por la irregularidad y los malos resultados. Durante este periodo, solo logró ocho victorias en 22 partidos, sufriendo nueve derrotas.

En su comunicado oficial, la GFA escribió: «La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) ha rescindido el contrato del seleccionador de la selección masculina absoluta (Black Stars), Otto Addo, con efecto inmediato».

«La Asociación desea agradecer sinceramente a Otto Addo su contribución al equipo y le desea mucha suerte en sus futuros proyectos. La Asociación de Fútbol de Ghana comunicará la nueva dirección técnica de las Black Stars a su debido tiempo».