Getty Images Sport
Traducido por
«Los ricos no quieren jugar cuando pierden»: Thomas Tuchel criticado por una leyenda de Croacia tras descartar la repesca de Inglaterra contra Francia
Suker responde a la indiferencia de los ricos
Tuchel admitió que ni Inglaterra ni Francia querían disputar el partido por el tercer puesto, pues su objetivo era la final. «Ninguno de nuestros jugadores ni ninguno de los franceses quiere jugar este partido. Quieren jugar la final. Lo hemos dado todo para conseguirlo».
Suker, quien guió a Croacia al bronce en Francia 98, se mostró perplejo ante la postura del técnico alemán. En declaraciones al periodista italiano Tancredi Palmeri, Suker criticó la mentalidad de élite que, a su juicio, se extiende en el fútbol internacional: «Déjame hablar. Creo que los ricos no quieren jugar cuando pierden».
- AFP
Un llamamiento al respeto hacia las 211 naciones
El exganador de la Bota de Oro cree que Tuchel ignoró el valor emocional de una medalla de bronce para países no tradicionales. Suker pidió más humildad a quienes están en la cima del fútbol.
«Algunos tienen tantos trofeos y son tan ricos que este partido no significa nada para ellos. Mi mensaje es que se callen, que respeten a los 211 participantes y que comprendan que el mundo no les pertenece solo a ellos. También pertenece a las naciones medianas, a las pequeñas y a quienes simplemente disfrutan del fútbol», afirmó Suker.
El bronce durará años.
Suker insistió en que, sea cual sea el equipo que termine tercero el sábado, con el tiempo sabrá valorar ese logro, por mucho que ahora se le reste importancia. «Este partido puede ser muy importante. Después de 1998 y del partido contra Holanda, luchamos por el tercer puesto, y hoy puedo hablar de ello con orgullo», afirmó Suker.
«Quienquiera que gane el tercer puesto, os aseguro que dentro de veinte años, cuando sean mayores, sin duda recordarán esa medalla de bronce. Por eso, en toda esta historia, el entrenador Tuchel no tiene importancia. Está diciendo tonterías», añadió Suker.
- AFP
Suker apuesta por Messi para que conquiste la gloria en la final del Mundial
El exdelantero croata pronosticó la final del domingo en Nueva Jersey, donde Messi y Argentina buscan su segundo título mundial consecutivo, mientras España busca el segundo.
«Nos esperan 90 minutos, quizá prórroga, pero Messi tiene más opciones. Será interesante hasta el final», afirmó Suker.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias