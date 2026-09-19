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«¡Los reyes de la remontada!» Lautaro Martínez marca un doblete mientras el Inter se repone de un 2-0 en contra para empatar con la Roma en un emocionante duelo en la parte alta de la tabla
El Inter, atónito por el doblete de Kone
El duelo entre los dos únicos equipos con un pleno de victorias comenzó con un emotivo minuto de silencio por el icono del Inter Sandro Mazzola, que falleció a los 83 años. Una vez que echó a rodar el balón, los recurrentes problemas defensivos del Inter reaparecieron casi de inmediato, siendo ya el cuarto partido consecutivo en el que se veía con una desventaja de dos goles. El primer tanto llegó pronto, cuando Nahuel Molina cabeceó el centro de Paulo Dybala de vuelta hacia la portería, lo que permitió a Kone dejar botar el balón antes de conectar un disparo de primeras a través de las piernas de Manuel Akanji desde diez yardas.
El dominio de la Roma continuó durante toda la primera parte, con Dybala moviendo los hilos y rozando el gol con un disparo lejano. El Inter tuvo problemas para encontrar su ritmo, aunque Yann Bisseck obligó a Mile Svilar a lucirse con una buena parada. La situación se agravó para los visitantes cuando Kone marcó su segundo en el minuto 37. El árbitro asistente levantó inicialmente la bandera por fuera de juego después de que Gianluca Mancini prolongara de cabeza el centro de Dybala para que Kone rematara en el segundo palo, pero una revisión del VAR confirmó que el internacional francés estaba por detrás de la línea del balón, por lo que el gol subió al marcador.
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Lautaro impulsa la remontada
El Inter se ha acostumbrado últimamente a salir de situaciones complicadas, y ya ha llegado al descanso con un 2-0 en contra en cuatro partidos consecutivos entre la Serie A y la Champions League, ganando dos de esas remontadas anteriores. Solo necesitó sesenta segundos de la segunda parte para iniciar su última reacción, con Marcus Thuram como arquitecto. El delantero francés aprovechó un pase suelto de Bryan Cristante antes de irrumpir por la banda izquierda en un fulgurante contraataque y poner un centro raso atrás para que Martinez enviara a la red un preciso remate de primeras desde 12 yardas.
El gol cambió por completo la dinámica del partido, ya que el vigente campeón encerró a la Roma. Thuram estuvo a punto de igualar el marcador instantes después con un ingenioso taconazo que se marchó rozando el poste. La Roma, sin embargo, siguió siendo peligrosa al contragolpe. Donyell Malen, que llegaba al partido con seis goles en cuatro encuentros, vio cómo Josep Martinez, portero del Inter, desvió con la cara un remate peligroso durante una caótica secuencia tras un saque de esquina.
El capitán Martínez rescata un punto
A medida que aumentaba la presión, Svilar firmó una serie de paradas de gran nivel para mantener a raya al Inter, incluida una estirada para negar el gol a Andy Diouf. Sin embargo, la resistencia de la Roma acabó cediendo en el minuto 79. Durante un periodo sostenido de presión tras un córner, Svilar realizó una increíble primera parada a un cabezazo de Thuram, y el remate de cabeza posterior de Martinez se estrelló en la parte inferior del larguero. La jugada continuó cuando Yann Bisseck peinó un centro de vuelta a la zona de peligro para Martinez, que controló el balón con el muslo antes de fusilar a la red con una impresionante volea desde siete yardas.
El dramático empate desató un final frenético en el que ambos equipos buscaron el gol de la victoria. El Inter parecía el más probable en encontrarlo, aprovechando los espacios que dejaba una agotada línea defensiva de la Roma. En los últimos compases, Petar Sucic bajó un balón largo de Nicolo Barella hacia Thuram, que vio a Svilar adelantado e intentó superarlo con una vaselina, pero su disparo se marchó rozando el poste de la portería vacía.
- AFP
Colíderes antes del parón internacional
El empate deja a la Roma en lo más alto de la clasificación de la Serie A con 13 puntos, por delante del Inter solo por diferencia de goles. Tras el próximo parón internacional, la Roma volverá a la acción liguera con un viaje para enfrentarse al Como el 11 de octubre, mientras que el Inter recibirá al Parma en San Siro el 10 de octubre.
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