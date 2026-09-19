El duelo entre los dos únicos equipos con un pleno de victorias comenzó con un emotivo minuto de silencio por el icono del Inter Sandro Mazzola, que falleció a los 83 años. Una vez que echó a rodar el balón, los recurrentes problemas defensivos del Inter reaparecieron casi de inmediato, siendo ya el cuarto partido consecutivo en el que se veía con una desventaja de dos goles. El primer tanto llegó pronto, cuando Nahuel Molina cabeceó el centro de Paulo Dybala de vuelta hacia la portería, lo que permitió a Kone dejar botar el balón antes de conectar un disparo de primeras a través de las piernas de Manuel Akanji desde diez yardas.

El dominio de la Roma continuó durante toda la primera parte, con Dybala moviendo los hilos y rozando el gol con un disparo lejano. El Inter tuvo problemas para encontrar su ritmo, aunque Yann Bisseck obligó a Mile Svilar a lucirse con una buena parada. La situación se agravó para los visitantes cuando Kone marcó su segundo en el minuto 37. El árbitro asistente levantó inicialmente la bandera por fuera de juego después de que Gianluca Mancini prolongara de cabeza el centro de Dybala para que Kone rematara en el segundo palo, pero una revisión del VAR confirmó que el internacional francés estaba por detrás de la línea del balón, por lo que el gol subió al marcador.