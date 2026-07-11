«Los próximos 20 años son suyos»: Lamine Yamal recuerda a Messi, Maradona, Pelé y Ronaldo, y la leyenda del Barcelona, Xavi, revela su primera impresión de este talento generacional

Xavi recordó sus primeras impresiones de Yamal y explicó que sus actuaciones en La Masía lo destacaron de inmediato del resto de jugadores de su edad. El exentrenador del Barcelona también reveló por qué quería que Yamal se incorporara al primer equipo cuanto antes.

«Había oído hablar de él en Barcelona antes de verlo. La gente comentaba sobre este chico, igual que me pasó con Leo (Messi)», escribió Xavi en su columna de The Athletic. «Me dijeron que había un argentino que jugaba muy bien, que destacaba, y con Lamine me ocurrió lo mismo.

«La primera vez que lo vi fue en un partido juvenil que el club había grabado para nosotros. Tenía 15 años y ese día cuajó una actuación brillante, dando dos asistencias y marcando un gol. Lo hizo todo. Pensé: “Joder, no tenemos a nadie así en la delantera”».

Su capacidad de decisión y su serenidad sorprendieron a todos en el club. «Llegó a los entrenamientos con 15 años y ya se notaba que tenía algo diferente, algo especial. Regateaba muy bien, tomaba decisiones excelentes y rara vez cometía errores.

En los rondos, los juegos de posición y los partidos con el primer equipo no fallaba. Lo tratamos bien, le dimos un buen contrato, hablamos con su agente y, cuando vi que estaba preparado, le di la oportunidad de debutar».