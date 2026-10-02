¡Los propietarios del Manchester City, bajo amenaza! Gary Neville cuestiona su futuro tras el veredicto de culpabilidad

Neville ha lanzado una seria advertencia a la cúpula del Manchester City, al sugerir que su posición al frente del club está seriamente amenazada. El comentarista subrayó que la integridad de la Premier League está en juego, especialmente por la magnitud del supuesto engaño, que implicaría cientos de millones de libras.

«Es difícil ver cómo los propietarios del Man City pueden cumplir la prueba de propietarios y directores en este país si se mantiene el veredicto», dijo Neville a Sky Sports.

«La realidad es que, debido a propietarios inadecuados de clubes, hay normas mucho más estrictas en vigor. Será difícil que los propietarios del Man City mantengan su estatus. Los clubes son activos protegidos, activos comunitarios, por lo que significan para los aficionados y para la gente de una ciudad, así que los propietarios tienen que cumplir las normas y leyes establecidas en la prueba».