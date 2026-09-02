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«¡Los primeros de la historia!» Las superestrellas asiáticas completan traspasos bomba a Europa
Las estrellas asiáticas hacen movimientos históricos
El fútbol asiático celebró un histórico mercado de fichajes veraniego, ya que la élite de talento del continente consiguió importantes traspasos a las principales divisiones de Europa. La operación más destacada fue la de Ayase Ueda, máximo goleador de la Eredivisie, que completó un traspaso de 15 millones de euros del Feyenoord al LOSC Lille de la Ligue 1 con un contrato de cuatro años.
En Inglaterra, el portero Zion Suzuki hizo historia al convertirse en el primer guardameta japonés en jugar en la Premier League tras cerrar su fichaje por el Aston Villa procedente del Parma. Mientras, el centrocampista surcoreano Lee Kang-in cerró una etapa ilustre en el Paris Saint-Germain, donde ganó dos títulos de la Champions League, para unirse al aspirante de LaLiga Atlético de Madrid.
Estos fichajes de relumbrón subrayan la influencia y el valor de mercado, en rápido crecimiento, de los jugadores asiáticos en los niveles más altos de la competición europea.
- AFP
Grandes cambios por todo el continente
La actividad en el mercado de fichajes fue mucho más allá de los movimientos de portada, con varios pilares de sus selecciones asegurando cambios estratégicos de entorno. El delantero surcoreano Hwang Hee-chan completó su cesión del Wolverhampton Wanderers al Schalke 04 de la Bundesliga, mientras que su compatriota Hwang In-beom se marchó al FC Porto, campeón de la Primeira Liga (Portugal), procedente del Feyenoord.
El extremo internacional iraquí Marko Farji completó un traspaso permanente del Venezia al club de la Eredivisie sc Heerenveen con un contrato de cuatro años. En Uzbekistán, el goleador Eldor Shomurodov vio cómo su cesión al Istanbul Basaksehir se convertía en un traspaso permanente por 2,8 millones de euros después de terminar como máximo goleador compartido de la máxima categoría turca con 22 tantos.
«Estoy muy feliz de unirme al LOSC, un club con una fuerte presencia en la Ligue 1 y en la Champions League», dijo Ueda a su llegada a Francia. «Me atrajo mucho este club, especialmente por su estilo de juego».
Rompiendo barreras y batiendo récords
Este verano también dejó hitos para el talento de Oriente Medio en la élite europea. El defensa saudí Saud Abdulhamid amplió su estancia en el RC Lens hasta 2029 después de ayudar al club francés a ganar la Coupe de France y el Trophée des Champions, lo que le convirtió en el primer jugador saudí en conquistar un gran título europeo. Mientras tanto, el capitán de la selección de Irán, Alireza Jahanbakhsh, completó su regreso al fútbol neerlandés al fichar como agente libre por el Excelsior Rotterdam, de la Eredivisie.
El defensa japonés Ko Itakura regresó al Borussia Monchengladbach desde el Ajax con un contrato de cuatro años, mientras que su compatriota Kodai Sano dio el salto al PSV, campeón de la Eredivisie, procedente del NEC.
Por otro lado, el defensa surcoreano Seol Young-woo fichó por el FC Augsburg desde el Red Star Belgrade, convirtiéndose en el cuarto jugador surcoreano en la historia del club alemán.
- Getty Images Sport
Preparándose para las campañas europeas
Con los plazos de inscripción ya cerrados, estos jugadores centran ahora su atención en asentarse en la dinámica de sus nuevos clubes de cara a la temporada que viene.
Muchas de estas estrellas, incluidos Ueda, Lee y Abdulhamid, participarán en competiciones europeas como la Liga de Campeones de la UEFA.
Sus actuaciones serán seguidas muy de cerca mientras buscan ganar impulso, mantener el ritmo de competición y seguir elevando el fútbol asiático en el escenario mundial.
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