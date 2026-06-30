Según la web oficial del Udinese, el equipo iniciará la pretemporada el 5 de julio bajo la dirección de Kosta Runjaic.

Los jugadores llegarán a Udine el domingo 5 de julio y empezarán los entrenamientos y los tests el lunes 6. La primera fase de la preparación durará dos semanas en el centro deportivo Dino Bruseschi, antes de viajar a la concentración de pretemporada.

Por tercer año consecutivo, el equipo regresará a Lienz para completar la pretemporada. Del 22 de julio al 4 de agosto se concentrarán en el Tirol Oriental, donde el equipo de Runjaic dispondrá de instalaciones de primer nivel en el Dolomiten Stadion.



