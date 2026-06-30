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Kosta Runjaic UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Los primeros convocados de la temporada: la plantilla del Udinese se concentrará desde el 6 de julio

Udinese
Serie A

Concentración el día 5 para el Udinese; se concentrará a partir del 6.

Según la web oficial del Udinese, el equipo iniciará la pretemporada el 5 de julio bajo la dirección de Kosta Runjaic.

Los jugadores llegarán a Udine el domingo 5 de julio y empezarán los entrenamientos y los tests el lunes 6. La primera fase de la preparación durará dos semanas en el centro deportivo Dino Bruseschi, antes de viajar a la concentración de pretemporada.

Por tercer año consecutivo, el equipo regresará a Lienz para completar la pretemporada. Del 22 de julio al 4 de agosto se concentrarán en el Tirol Oriental, donde el equipo de Runjaic dispondrá de instalaciones de primer nivel en el Dolomiten Stadion.


  • En la pretemporada, los bianconeri jugarán varios partidos internacionales; los detalles se anunciarán más adelante.


    Estos futbolistas empezarán a entrenar en el Bruseschi el 6 de julio:



    Abankwah

    Arizala

    Atta

    Bayo

    Bertola

    Bravo*

    Buksa

    Buta*

    Camara

    Davis

    Ebosse

    Ekkelenkamp

    Goglichidze

    Gueye

    Kabasele

    Kamara

    Kristensen

    Lovric*

    Miller

    Mlacic

    Modesto*

    Okoye*

    Padelli

    Pafundi

    Palma

    Payero*

    Pejicic

    Piana

    Piotrowski*

    Popov

    Solet

    Vinciati

    Zaniolo

    Zanoli

    Zarraga

    Zemura*


    *Regresarán a Udine la próxima semana, tras cumplir sus compromisos de la temporada 25/26.


    Karlstrom, concentrado con Suecia en el Mundial, se unirá al grupo tras sus vacaciones.



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