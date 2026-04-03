Los precios de las entradas para la final del Mundial se disparan hasta los 10 990 dólares antes de la última puesta a la venta, justo antes del inicio del torneo

Los precios de las entradas no han dejado de subir desde que se abrió la venta general en octubre. Inicialmente, las entradas de la categoría 3 partían de 2.790 dólares, mientras que las de la categoría 1 costaban 6.730 dólares. En los meses transcurridos desde entonces, los precios se han más que duplicado, y las entradas más caras para la final del Mundial alcanzan ahora los 10.900 dólares.

En términos generales, los precios siguen siendo elevados en todos los ámbitos. Una entrada de categoría 1 para el partido de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) del 13 de junio contra Paraguay tiene un precio de 2.735 dólares, con más de 1.000 asientos disponibles en el momento del lanzamiento, según la BBC. La FIFA ha defendido sistemáticamente que sus precios reflejan las normas del mercado norteamericano y la fuerte demanda, señalando que los ingresos de la Copa del Mundo se reinvierten en el desarrollo del deporte a nivel mundial.