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Los planes de Arabia Saudí para el Mundial 2034 sufren un duro revés al quedar suspendido el proyecto del estadio de Neom, valorado en 2.500 millones de dólares
El reino del Golfo paraliza una sede futurista
Arabia Saudí ha suspendido la construcción del futurista estadio de 2,5 mil millones de dólares (1,9 mil millones de libras/2,2 mil millones de euros) en la megaciudad de Neom, que estaba previsto como sede emblemática para la Copa del Mundo de 2034. Según la plataforma de inteligencia de la construcción MEED Projects, tal y como informó Reuters, la instalación, con capacidad para 46.000 espectadores, ha sido clasificada ahora como "en espera" y sin fecha de finalización. La decisión vuelve a plantear dudas sobre la entrega de los 15 estadios propuestos a la FIFA cuando se confirmó al reino como anfitrión único del torneo de 48 equipos.
- AFP
Cambio estratégico en medio de las prioridades nacionales
El aplazamiento del estadio, diseñado para situarse a 350 metros sobre el nivel del suelo dentro del desarrollo The Line, refleja un reequilibrio del gasto estatal en el marco del plan maestro Visión 2030 del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Al abordar el cambio de enfoque respecto a la megaestructura, el gobernador del Public Investment Fund (PIF), Yasir Al-Rumayyan, declaró en abril que The Line ya no era una prioridad y que no era de máxima importancia antes de 2030.
La comunidad del fútbol elogia el modelo del torneo
A pesar de los contratiempos en Neom tras la suspensión del proyecto del rascacielos The Mukaab en Riad, las autoridades saudíes insisten en que los preparativos del torneo siguen según lo previsto. La Alta Autoridad Anfitriona de la Copa del Mundo 2034 de Arabia Saudí sostuvo que la «entrega sustancial» de la infraestructura del torneo ya está en marcha, al tiempo que compartía avances sobre sedes alternativas, después de que la FIFA alabara previamente la propuesta del reino como «absolutamente increíble».
- Ali Issa
Los vientos económicos en contra ponen a prueba un calendario ambicioso
Arabia Saudí se enfrenta a una creciente presión económica después de que su Ministerio de Finanzas proyectara un déficit presupuestario junto a una caída del 3,6 % del PIB real en medio del descenso de los ingresos por petróleo. La situación se ha agravado por las interrupciones regionales de las exportaciones energéticas y las amenazas a la seguridad por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, que recientemente atacaron una zona cercana a una instalación de Aramco en Riad. Para Mohammed bin Salman, celebrar el Mundial de 2034 sigue siendo un pilar crucial para reforzar el perfil económico y la proyección internacional del reino.
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