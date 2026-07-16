¡Los «pequeños» de Inglaterra vuelven a sorprender! La cobardía táctica de Thomas Tuchel permite a Lionel Messi y a Argentina alcanzar la final del Mundial

Tras sustituir al goleador Anthony Gordon por Ezri Konsa, Tuchel introdujo otros dos defensas para cerrar el partido. Inglaterra se atrincheró ante Lionel Messi, el mejor creador del planeta, y rezó. Sus plegarias no fueron escuchadas.

Argentina, con su habitual sentido del destino, marcó dos goles en los últimos cinco minutos y condenó a Inglaterra a una nueva derrota, pese a que los ingleses merecían algo más.

«Simplemente no fuimos lo suficientemente activos en ninguna fase del juego», explicó Tuchel tras el partido. «No entramos en ningún duelo, no mostramos actividad alguna, ya no podíamos acercarnos al rival. Nos costó mucho defender los centros».

En la previa se habló de un duelo intenso y del histórico antagonismo. Y así fue: ninguno de los dos equipos disparó a puerta en 30 minutos, con Argentina más preocupada por la fuerza física.

El partido cambió a los 10 minutos de la segunda parte, cuando Gordon remató un centro de Morgan Rogers, y Inglaterra podría haberlo controlado de haberlo deseado. Era el momento de superar a un rival al que se podía superar.

Sin embargo, Inglaterra se encogió. El equipo de Tuchel se replegó demasiado incluso antes de que el técnico pasara a la defensa de cinco que tan bien le había funcionado a los Tres Leones ante México en el Azteca. Esta vez, no pudieron aguantar: Enzo Fernández y Lautaro Martínez aprovecharon las asistencias de Messi para mantener el récord perfecto de Argentina en semifinales.

Al final, Inglaterra miró atónita a su afición y ofreció un aplauso a medias mientras se les escapaba otra oportunidad… y solo podían culparse a sí mismos.

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