Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
England Argentina WLs GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

¡Los «pequeños» de Inglaterra vuelven a sorprender! La cobardía táctica de Thomas Tuchel permite a Lionel Messi y a Argentina alcanzar la final del Mundial

Winners & losers
Inglaterra
Argentina
World Cup
T. Tuchel
L. Messi
FEATURES
Inglaterra vs Argentina

Todo iba bien durante 80 minutos. Inglaterra dominó a Argentina y mantenía un 1-0 merecido ante los campeones. Los Tres Leones veían su primera final del Mundial desde 1966. Pero, en gran parte por las decisiones del entrenador Thomas Tuchel, se les escapó.

Tras sustituir al goleador Anthony Gordon por Ezri Konsa, Tuchel introdujo otros dos defensas para cerrar el partido. Inglaterra se atrincheró ante Lionel Messi, el mejor creador del planeta, y rezó. Sus plegarias no fueron escuchadas.

Argentina, con su habitual sentido del destino, marcó dos goles en los últimos cinco minutos y condenó a Inglaterra a una nueva derrota, pese a que los ingleses merecían algo más.

«Simplemente no fuimos lo suficientemente activos en ninguna fase del juego», explicó Tuchel tras el partido. «No entramos en ningún duelo, no mostramos actividad alguna, ya no podíamos acercarnos al rival. Nos costó mucho defender los centros».

En la previa se habló de un duelo intenso y del histórico antagonismo. Y así fue: ninguno de los dos equipos disparó a puerta en 30 minutos, con Argentina más preocupada por la fuerza física.

El partido cambió a los 10 minutos de la segunda parte, cuando Gordon remató un centro de Morgan Rogers, y Inglaterra podría haberlo controlado de haberlo deseado. Era el momento de superar a un rival al que se podía superar.

Sin embargo, Inglaterra se encogió. El equipo de Tuchel se replegó demasiado incluso antes de que el técnico pasara a la defensa de cinco que tan bien le había funcionado a los Tres Leones ante México en el Azteca. Esta vez, no pudieron aguantar: Enzo Fernández y Lautaro Martínez aprovecharon las asistencias de Messi para mantener el récord perfecto de Argentina en semifinales.

Al final, Inglaterra miró atónita a su afición y ofreció un aplauso a medias mientras se les escapaba otra oportunidad… y solo podían culparse a sí mismos.

GOAL analiza los ganadores y perdedores en Atlanta...

  • messi(C)Getty Images

    GANADOR: Lionel Messi

    A pesar de su genio, Messi pasó desapercibido durante 75 minutos. El ocho veces Balón de Oro apenas intervino: algunas internadas, toques ingeniosos y una falta de Elliot Anderson, pero poco más.

    Entonces, ¿por qué Inglaterra le concedió de pronto al mejor de todos los tiempos el tiempo y el espacio que necesitaba para cambiar el partido?

    Cuando los Tres Leones se replegaron, Messi por fin tuvo espacio. Empezó a recibir más balones, colocándose en posiciones peligrosas cerca del área. No flaqueó; al contrario, se creció.

    Su primera asistencia fue pura intuición: un pase corto y medido a Fernández en el borde del área. La segunda, en cambio, hizo retroceder el reloj: amago de hombro, cambio de ritmo y un balón flotado con la derecha que Martínez cabeceó a la red.

    «Obviamente, es uno de los mejores jugadores de la historia por una razón, y como he dicho, fue decepcionante ceder el espacio que cedimos; en esos últimos veinte minutos, eso permitió no solo a él, sino también a los demás jugadores, que se metieran más en el partido, se sintieran más seguros y llevaran el balón a zonas peligrosas. Al final fue demasiado para nosotros», declaró el inglés Harry Kane tras el partido.

    Será su último gran torneo, pero a sus 39 años ha demostrado que aún está a la altura y podrá confirmarlo el domingo contra España.

    • Anuncios
  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Thomas Tuchel

    Una y otra vez, cuando Inglaterra solo tiene que dar el último paso —o al menos aguantar el tipo—, se desmorona. Tuchel debía ser la solución. Se presentó como el entrenador ideal para los grandes torneos, el que marcaría la diferencia en los momentos decisivos.

    Sin embargo, parece que incluso él se ha visto arrastrado por el complejo de inferioridad de Inglaterra. No hay nada objetivamente malo en replegarse y defender una ventaja. De hecho, hay algo bastante admirable en hacer las cosas por el camino más difícil. Pero este no era el momento adecuado para una heroica retaguardia —o, al menos, Tuchel se precipitó al adoptar su estrategia de «espaldas contra la pared».

    En el 72 retiró a Gordon y metió a Ezri Konsa para pasar a defensa de cinco, aunque ya estaban acorralados. Diez minutos después entraron Dan Burn y Nico O’Reilly.

    Como era de esperar, Argentina acribilló la portería inglesa, con un 88 % de posesión entre el gol de Gordon y el cabezazo ganador de Lautaro. Inglaterra solo pudo aguantar hasta cierto punto.

    «Así es el fútbol: pierdes y te critican. Acepto las críticas», declaró Tuchel tras el partido.

    La Federación Inglesa de Fútbol lo respalda hasta la Euro 2028, pero Tuchel debe asumir gran parte de la culpa de esta amarga derrota.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Lionel Scaloni

    En el otro banquillo, Argentina tenía un entrenador que nunca dejó de creer. Mientras Tuchel se volvía más defensivo, Scaloni añadía jugadores ofensivos. Leandro Paredes fue el mejor de Argentina durante una hora, pero Scaloni lo sustituyó por Nico González, más peligroso ante la portería. Rodrigo De Paul, habitual titular, entró y se colocó en la derecha del centro del campo al ver el flanco izquierdo de Inglaterra débil.

    «Había sangre en el agua y fuimos a por ella», explicó Scaloni tras el partido.

    La idea de Argentina no varía: darle el balón a Messi y mover el resto a su alrededor. Es un equipo dispuesto a todo por darleun segundo Mundial. Scaloni lo sabe.

    ¿Importa que algunos jugaran fuera de posición, que el medio campo luciera desequilibrado o que la defensa careciera de altura? No. Esta Argentina avanza por fe, por Messi y por la amistad, y Scaloni —a un paso de su cuarto título desde la Copa América 2021— dirige el conjunto a la perfección.

    «Es una muestra del espíritu colectivo de hermandad que nos une; luchamos hasta el final... Somos muy conscientes de lo especial que es este equipo», afirmó.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Harry Kane

    La verdad es que este no fue el partido de Harry Kane, lo que puede parecer un poco absurdo teniendo en cuenta que ha marcado más de 70 goles con su club y con la selección desde el inicio de la temporada. Inglaterra necesitaba un delantero de punta, un punto de referencia, pero Kane se vio arrastrado a una especie de lucha en el centro del campo durante la primera parte.

    Cuando Inglaterra se replegó, Kane hizo lo mismo. Solo intentó un disparo, bloqueado desde lejos, y tocó el balón 26 veces, ninguna dentro del área argentina.

    Con una Eurocopa en casa en el horizonte que podría ser el broche perfecto a su carrera internacional, se ha especulado con que este sea el último Mundial del Kane, de 32 años, aunque él lo descartó tras el partido. Es improbable que vuelva a un torneo en esta forma, así que parece una oportunidad perdida para la estrella del Bayern.

    Aún puede optar a la Bota de Oro si juega el sábado por el bronce contra Francia, pero ahora corre el riesgo de quedarse sin un merecido Balón de Oro, ya que Messi e incluso Lamine Yamal podrían alzarse con él si ganan la final del domingo.

  • Lautaro Martinez ArgentinaGetty Images

    GANADOR: El destino de Argentina en el torneo

    La selección argentina llegó a la final tras sufrir contra Cabo Verde y Suiza, que exigieron prórroga, y remontar ante Egipto e Inglaterra.

    Scaloni habló de confianza, quizá de destino, en la rueda de prensa posterior al partido, y su ciclo al frente de Argentina se ha forjado con resultados similares. En Catar dejaron escapar dos veces una ventaja de dos goles, pero ganaron en los penaltis, incluida la final contra Francia. El gol de Lautaro en la final de la Copa América 2024 llegó en la prórroga. Es un equipo que confía en su camino hacia la victoria y cree que puede repetir la fórmula ante España este fin de semana.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: El complejo de inferioridad de Inglaterra

    Tuchel es un entrenador que se centra en lo futbolístico. Lo contrataron por su realismo: analiza el juego y, en teoría, encuentra las respuestas correctas. Sin embargo, hay factores que ni los mejores estrategas pueden superar.

    Tras el gol de Argentina, Tuchel admitió que La Albiceleste mostró un ímpetu de «todo o nada» que Inglaterra no supo contener.

    «Es una historia similar a lo que ha ocurrido en torneos anteriores», dijo Kane. «Siento que nos costó mantener el impulso del partido. Lo habíamos hecho muy bien durante unos 60 minutos. Marcamos, merecíamos ir por delante. Y luego, por una razón u otra, nos costó mantener la posesión del balón».

    Parece que la mentalidad inglesa se bloquea en los grandes momentos. Ya fuera en la final de la Euro 2024, en la final de 2021 o en la semifinal del Mundial 2018, Inglaterra no mostró su mejor versión. Se adelantó en tres de esas cuatro ocasiones, pero acabó perdiendo todas.

    Desde 1998, Inglaterra ha jugado siete veces en Mundiales contra selecciones del top-10 y las ha perdido todas. Así pues, aunque las decisiones tácticas de Tuchel fueron clave en esta eliminación, el complejo de inferioridad de los Tres Leones sigue sin resolverse, sea quien sea el seleccionador.