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«¡Los peores 15 minutos de la historia!» - Gary Neville destroza al Manchester United por «caminar» ante el Fulham mientras Michael Carrick queda en el punto de mira
Neville lanza una dura crítica a las estrellas del Manchester United
Neville no se mordió la lengua al valorar la floja actuación de su antiguo club durante su visita al Fulham en la Premier League el domingo. El exdefensa, ahora comentarista, acabó indignado por un tramo del partido tras el descanso en el que acusó a los visitantes de haber renunciado prácticamente a competir.
Durante la cobertura de Sky Sports, Neville expresó su incredulidad ante la falta de espíritu competitivo mostrada por los jugadores de rojo. Dejó claro que el nivel de la actuación cayó a unos mínimos que nunca antes había visto durante su larga vinculación con el conjunto de Old Trafford. «Llevo viendo al Manchester United desde los cinco años y esos son los peores 15 minutos que he visto en mi vida», dijo Neville. «Absolutamente patético. Nunca he visto una falta de esfuerzo así. ¿Qué debe de estar pensando Carrick?»
- Getty Images Sport
El Manchester United parece «maniquíes»
El foco se ha intensificado sobre el entrenador Michael Carrick, que afronta una presión creciente tras una serie de resultados irregulares. Neville se preguntó cómo podía conciliar el técnico las instrucciones dadas en el vestuario con la apatía mostrada sobre el terreno de juego inmediatamente después del descanso.
y urgencia, describiendo de forma ya famosa a los jugadores como objetos inanimados durante la retransmisión. Señaló que la falta de esfuerzo básico era el aspecto más preocupante de la actuación. Neville comentó: "Son unos minutos de los maniquíes azules jugando contra los maniquíes blancos y luego cambia, partido de fútbol extraño. No van a llegar a ningún sitio con una falta de urgencia como esta. No sé si es miedo, falta de complacencia, simplemente no están trabajando duro".
Un desastre defensivo provoca un cómico gol en propia puerta
La tarde del equipo visitante dio un giro desastroso cuando su falta de concentración culminó en un insólito gol inicial del Fulham. La secuencia de errores defensivos comenzó cuando Kobbie Mainoo perdió la posesión en una zona peligrosa, lo que permitió a los locales montar un ataque. Aunque el portero Senne Lammens logró inicialmente detener un remate de Calvin Bassey, el rechace tomó un desvío cruel y algo cómico en Lisandro Martinez.
Neville profundizó después en su frustración y aclaró que su enfado se debía a la negativa de los jugadores a cumplir con las tareas básicas de un deportista profesional. El exinternacional inglés insistió en que Carrick debe abordar el mensaje que los jugadores están enviando a través de su lenguaje corporal.
Como explicó después Neville al desarrollar su postura, declaró: "Me refería únicamente al hecho de que iban andando por el campo. Nunca he visto al Manchester United caminar tanto como hoy. Michael tiene que dejar de defenderles. Entiendo por qué les defiende, es leal y quiere que sus jugadores trabajen para él. Queda mucho de temporada".
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Cunha rescata un punto, pero las estadísticas dibujan un panorama desolador
El United sí consiguió evitar un colapso total, rescatando un empate 1-1 en los últimos instantes del partido. Matheus Cunha fue el salvador, con un disparo postrero que desvió de forma significativa David Affengruber para batir a Bernd Leno. Aunque el gol del empate al final les evitó en parte un bochorno mayor, la actuación en líneas generales dejó preocupados tanto a aficionados como a analistas por el rumbo de la temporada.
Neville concluyó su dura valoración subrayando que el problema se debía únicamente al esfuerzo y añadió: "Tiene que haber un reequilibrio. Ojalá pudiera poner a los jugadores ofensivos, pero defensivamente le van a matar. No correr es lo único que yo calificaré de vergonzoso".
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