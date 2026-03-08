Getty Images Sport
Los ojeadores del Real Madrid observan a la estrella del Newcastle como parte de una «doble misión» durante su viaje para ver al Manchester City
El objetivo del Real Madrid por 100 millones de libras para el verano
El jugador de 25 años fue una figura clave en la derrota por 3-1 del equipo de Eddie Howe ante los Cityzens. El equipo de Pep Guardiola fue observado por directivos del Madrid, pero también estuvieron muy atentos al rendimiento de Tonali, según informa The Sun. Al parecer, el Newcastle se está preparando para una guerra de ofertas, ya que se espera que el valor del exjugador del AC Milan alcance los 100 millones de libras.
Carrera por el traspaso del maestro italiano
El Madrid no es el único grande europeo que sigue al centrocampista. El Arsenal también se ha interesado mucho por él, y su representante, Beppe Riso, fue visto en las gradas durante la reciente victoria de los Gunners contra el Brighton. El club del norte de Londres ve a Tonali como una solución a largo plazo en el centro del campo de Mikel Arteta, pero cualquier acuerdo requeriría una inversión récord en el Reino Unido para un centrocampista si quieren conseguir que se marche del Tyneside.
Otro club interesado es el Manchester United, que, según se informa, ha incluido a Tonali en una larga lista de posibles sustitutos de Casemiro. Con varios clubes rondando, los Magpies se enfrentan a la difícil tarea de retener a su estrella, sobre todo porque siguen atravesando una difícil campaña nacional que les mantiene muy lejos de los puestos de clasificación europea en la tabla de la Premier League.
Aumenta la presión sobre el Newcastle para que retenga a sus estrellas.
A pesar del creciente revuelo, la jerarquía del St James' Park se mantiene firme. Las figuras más importantes han descartado la idea de convertirse en un club vendedor y han rechazado la versión de que se haya fijado un precio. El club está desesperado por evitar que se repita la saga de Alexander Isak, que vio cómo el delantero sueco se marchaba al Liverpool en un traspaso récord el último día del mercado de fichajes del verano de 2025, lo que dejó a los Magpies con pocos refuerzos en ataque.
El propio Tonali abordó recientemente su futuro a largo plazo con una honestidad refrescante cuando se le preguntó sobre su permanencia en Tyneside. Admitió: «Es una pregunta difícil porque, ya sabes, en el fútbol hay que pensar año a año. El verano pasado fue duro para nosotros, para Alex [Isak], pero así es el fútbol. Si tienes una opción para tu vida, para otro equipo, tienes que pensarlo todo. No quiero decir: "Sí, quiero quedarme aquí diez años", pero ahora soy feliz aquí. No pienso en ningún otro equipo».
El Newcastle centra su atención en Europa
Howe sigue respaldando al centrocampista, que sigue agradecido por el apoyo del club durante su sanción de diez meses por apuestas. Anteriormente desestimó los rumores sobre su traspaso, afirmando: «Por nuestra parte, no había ninguna intención de perder a Sandro. Está muy contento aquí, le encanta jugar en el Newcastle y le encanta la ciudad. Sandro está perfectamente. Ayer hablé con él. Está centrado en el presente y en nosotros. No hay ningún problema con Sandro. Está contento y comprometido».
Una vez superada la derrota por 3-1, el Newcastle debe reorganizarse rápidamente y volver a centrarse en la Premier League y en su andadura en la Champions League. Los Magpies tienen poco tiempo para lamentarse por los reveses nacionales, ya que se preparan para un esperado enfrentamiento en octavos de final contra el gigante español Barcelona. Mientras tanto, el Madrid se centrará ahora por completo en su propio partido de octavos de final contra el Manchester City.
