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Los números salvajes de la versión de Flick le hablan a Mourinho: ¿has vuelto en el momento equivocado?

FEATURES
Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga de Campeones
Levante vs Barcelona
Levante
Primera División
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
Real Madrid vs Inter Milán
Inter Milán
J. Mourinho
H. Flick
España
Países Bajos
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El Blaugrana ha hecho sonar las alarmas en las plazas fuertes de Europa y de LaLiga

El Barcelona completó sus primeros 5 partidos oficiales de esta temporada de la mejor manera posible, tras lograr una nueva goleada contundente ante su invitado, el Feyenoord neerlandés (5-1), la noche de este miércoles en el estadio Spotify Camp Nou, en el inicio de su andadura en la Liga de Campeones de Europa, alcanzando así su quinta victoria consecutiva.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    El Barça, más fuerte

    Durante esta serie perfecta, el Barça marcó 22 goles y encajó solo 3, superando su arranque de la temporada pasada (2025-2026). Un año antes, el Barcelona logró 4 victorias y un empate en sus primeros 5 partidos de la temporada, con 15 goles a favor y 4 en contra.

    El inicio de la temporada pasada se dio con esta secuencia: Mallorca 0-3, Levante 2-3, Rayo Vallecano 1-1, Valencia 6-0, y luego Newcastle 1-2 en el estreno de la Liga de Campeones. El balance del Barcelona en LaLiga, durante aquella fase, fue de 10 puntos de los 12 posibles.

    En cuanto a esta temporada, el inicio fue el siguiente: Elche 0-5, Athletic Bilbao 2-0, Rayo Vallecano 5-2, Valencia 0-5, y luego Feyenoord 5-1. Cuatro partidos en LaLiga y un partido europeo también, pero con una diferencia clara en el balance: 12 puntos de 12 en la Liga, y 22 goles frente a 3 encajados durante los cinco partidos.

    De este modo, la diferencia de goles aumentó de +11 a +19, la media anotadora subió de 3 goles a 4,4 por partido, mientras que el número de partidos en los que el conjunto catalán mantuvo su portería a cero pasó de dos a tres.

    E incluso fuera de su estadio, la diferencia parece llamativa. Hace un año, el Barcelona marcó 7 goles y encajó 3 en 3 partidos como visitante en la liga, con un empate. En cambio, esta temporada disputó dos partidos fuera de su estadio en LaLiga, en los que marcó 10 goles sin encajar ninguno.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    La explosión de Raphinha

    La potencia colectiva se vio acompañada de un llamativo arranque ofensivo liderado por Raphinha. El brasileño marcó 6 goles en los primeros cuatro partidos de LaLiga y luego añadió dos tantos frente al Feyenoord, para convertirse en el pilar numérico más destacado de este inicio.

    La producción ofensiva catalana se amplió de forma evidente esta temporada, pese a las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres durante el pasado mercado de fichajes estival, y al fracaso del Barça en la incorporación de Julián Álvarez, algo que despertó los temores de la afición del club ante la posibilidad de que existiera un vacío en la posición de delantero centro, antes de que Raphinha, en particular, disipara esas dudas.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-PRESSERAFP

    Un regreso en un momento difícil

    En el otro lado, el Real Madrid disputó, en el mismo periodo de la segunda etapa de José Mourinho, también cinco partidos oficiales: victoria ante el Espanyol por 2-1, ante la Real Sociedad por 4-1 y ante el Málaga por 4-0, después la derrota frente al Betis por 0-1, antes de imponerse al Inter de Milán por 2-1, para cerrar el balance con 4 victorias y una derrota, con 12 goles marcados y 4 encajados.

    A nivel de Liga, el Real Madrid sumó 9 puntos en las primeras cuatro jornadas, para ocupar la tercera posición, frente a los 12 puntos del Barcelona, que lidera la clasificación.

    El primer Clásico de esta temporada se disputará el próximo 25 de octubre en el estadio Spotify Camp Nou, y representará la verdadera prueba de las capacidades de ambos equipos.

    Pero el vendaval del Barça al inicio de la actual temporada genera, sin duda, temores en el bando merengue, en especial en el veterano José Mourinho, cuyo regreso al Bernabéu no parece haber llegado en el momento más adecuado, ya que tendrá que superar a la bestia que ha creado Hansi Flick, que parece estar ofreciendo su versión más aterradora esta temporada.

    Podéis debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora".

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