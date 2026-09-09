Durante esta serie perfecta, el Barça marcó 22 goles y encajó solo 3, superando su arranque de la temporada pasada (2025-2026). Un año antes, el Barcelona logró 4 victorias y un empate en sus primeros 5 partidos de la temporada, con 15 goles a favor y 4 en contra.

El inicio de la temporada pasada se dio con esta secuencia: Mallorca 0-3, Levante 2-3, Rayo Vallecano 1-1, Valencia 6-0, y luego Newcastle 1-2 en el estreno de la Liga de Campeones. El balance del Barcelona en LaLiga, durante aquella fase, fue de 10 puntos de los 12 posibles.

En cuanto a esta temporada, el inicio fue el siguiente: Elche 0-5, Athletic Bilbao 2-0, Rayo Vallecano 5-2, Valencia 0-5, y luego Feyenoord 5-1. Cuatro partidos en LaLiga y un partido europeo también, pero con una diferencia clara en el balance: 12 puntos de 12 en la Liga, y 22 goles frente a 3 encajados durante los cinco partidos.

De este modo, la diferencia de goles aumentó de +11 a +19, la media anotadora subió de 3 goles a 4,4 por partido, mientras que el número de partidos en los que el conjunto catalán mantuvo su portería a cero pasó de dos a tres.

E incluso fuera de su estadio, la diferencia parece llamativa. Hace un año, el Barcelona marcó 7 goles y encajó 3 en 3 partidos como visitante en la liga, con un empate. En cambio, esta temporada disputó dos partidos fuera de su estadio en LaLiga, en los que marcó 10 goles sin encajar ninguno.