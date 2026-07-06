Tras el partido, que terminó de madrugada en el Reino Unido, Bellingham elogió a los fans que se quedaron despiertos y, en broma, pidió un día festivo para celebrar la victoria.

«Enviad un mensaje a vuestros jefes y decidles que no vais a ir a trabajar, así de sencillo», dijo Bellingham. «Soy aficionado de Inglaterra desde los siete años. Recuerdo el Mundial de 2010, el primero que vi, y aunque luego vivimos mejores momentos, también vi a varios de esos jugadores que ahora aparecen en la tele sufrir en noches así. Antes parecía que no los apoyábamos de verdad, pero ahora formar parte de esta selección que tanto da al país significa todo para mí. Así que niños, no vayáis al colegio; padres, no vayáis a trabajar; disfrutad del día. Salid con vuestros amigos, id otra vez al pub si podéis y disfrutadlo, porque noches como esta no se viven a menudo».