«¡Los niños lo llamarían esclavitud!». Patrice Evra afirma que limpiar las botas de Cristiano Ronaldo era «una recompensa» en el Manchester United

Esa motivación profesional hace que Evra siga entrenando cinco horas al día mientras recorre un camino deportivo diferente. Se ha aficionado a las artes marciales mixtas y espera subir al octágono en algún momento, después de que el año pasado se cancelara una pelea en París porque su oponente se retiró.

El exinternacional francés Evra dijo que siempre ha querido ponerse a prueba: «Crecí viendo películas de Bruce Lee y practiqué kickboxing cuando era niño. Me intrigaba mucho subir al octágono y enfrentarme a mi oponente. Sentir el miedo a recibir un puñetazo en la cara, o no temerlo. Es difícil de explicar.

La gente diría que es violencia, pero en realidad las MMA son un juego de persecución. Se trata de la técnica y la forma de agarrar al oponente. No se trata de la fuerza. Una sesión de entrenamiento de MMA es como jugar 90 minutos de fútbol».

Evra ahora observa desde lejos cómo su antiguo compañero de equipo Ronaldo prolonga su carrera futbolística, que bate récords, a los 41 años. Se especula con la salida del icono portugués del Al-Nassr tras su huelga en la Liga Profesional Saudí, con el eterno delantero aún persiguiendo los 1000 goles en su carrera.