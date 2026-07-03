Los mejores productos de la Copa del Mundo 2026: sets oficiales de LEGO y camisetas retro

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 no solo arrasará en Norteamérica este verano, sino también en nuestros armarios. Con la cultura del fútbol ya consolidada en la alta costura, la mercancía oficial de este año va más allá de bufandas y camisetas genéricas.

Desde la colección FA de Levi’s hasta la alianza de Nike con Palace Skateboards, pasando por las equipaciones rediseñadas de adidas y Nike, 2026 se perfila como el torneo más estiloso de la historia.

Da igual si vas a un estadio en Los Ángeles, a una fiesta en Londres o simplemente quieres elevar tu look urbano: hemos seleccionado el mejor merchandising del Mundial 2026, piezas que seguirás usando mucho después del pitido final.

Prepárate para comprar y descubre nuestros imprescindibles: