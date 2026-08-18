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«Los mejores especialistas posibles»: Xabi Alonso explica la decisión del Chelsea de contratar al experto en acciones a balón parado del Aston Villa Austin MacPhee
Alonso busca mejoras de élite con MacPhee
El Chelsea ha dejado clara su intención de dominar todas las facetas del juego al asegurarse los servicios de MacPhee, un movimiento que Alonso describe como vital para la evolución del club. El Chelsea acordó una compensación con el Aston Villa por el especialista escocés, que se ganó la reputación de transformar al equipo de Unai Emery en una potencia a balón parado.
Tras incorporarse a la estructura de Stamford Bridge a finales de julio, MacPhee no ha tardado en aplicar sus matices tácticos durante una exigente pretemporada. Al hablar sobre el nombramiento con Men In Blazers Network, Alonso explicó: "Queremos tener a los mejores especialistas posibles en sus departamentos. Seguro que Austin tiene experiencia en la Premier League".
Añadió: "Para el cuerpo técnico, para nosotros, va a ser un reto aprender rápido y adaptarnos también a la Premier League. Así que tener cerca a Austin, a Ben (Roberts) y a otras personas que estaban aquí el año pasado con estas experiencias recientes en la Premier League y sabiendo lo que hace falta para ganar partidos y preparar cada partido ayuda mucho".
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Construir una plantilla preparada para la Premier League
La llegada de MacPhee no tiene que ver solo con las jugadas a balón parado desde el córner; se trata de proporcionar a Alonso una base de conocimiento local mientras afronta su primera temporada en la élite del fútbol inglés. Al mantener a figuras como Ben Roberts y añadir la experiencia de MacPhee, el Chelsea ha creado una combinación de brillo continental y pragmatismo de la Premier League.
Este enfoque colaborativo está diseñado para acortar la curva de aprendizaje del principal grupo técnico de Alonso. El entrenador destacó lo crucial que es contar con voces en la sala que entiendan las exigencias específicas de la división, garantizando que el equipo esté meticulosamente preparado para cada escenario táctico al que pueda enfrentarse durante la exigente temporada de 38 partidos. «Estamos contentos de que Austin esté ahora con nosotros», dijo Alonso.
Recuperando el brillo de Cole Palmer
Mientras el cuerpo técnico atraviesa una reestructuración, Alonso está igualmente centrado en revitalizar a sus piezas clave sobre el césped, muy especialmente a Cole Palmer. El internacional inglés vio cómo su rendimiento fluctuó el pasado curso debido a problemas físicos, pero su entrenador cree que un reinicio táctico y físico hará que vuelva a su mejor nivel, ese que puede resultar devastador.
Al explicar el plan para el jugador de 24 años, Alonso declaró al Daily Mail: «El primer paso debe ser enteramente físico, ya que el jugador tiene que sentirse plenamente recuperado y estar al 100% para poder dar el máximo sobre el terreno de juego. Una vez alcance ese punto y un alto nivel físico, entra en juego la confianza en sí mismo; necesita sentir la eficacia del sistema, disfrutar de su estilo de juego y comprender sus responsabilidades tácticas».
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Pensando en el estreno ante el Fulham
La preparación culmina el lunes, cuando el Chelsea visite Craven Cottage para enfrentarse al Fulham en su estreno en la Premier League. Será la primera prueba competitiva para el renovado equipo de Alonso y su cuerpo técnico especializado.
Con un técnico experto y un cuerpo técnico reforzado por especialistas como MacPhee, el Chelsea afronta la nueva temporada con una sensación de propósito clínico. Tras el duelo contra el Fulham, el Chelsea tendrá un rápido cambio de ritmo con una eliminatoria de la Copa de la Liga ante el Luton Town, seguida de un encuentro liguero frente al Brighton.
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