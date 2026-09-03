El Millwall sufrió una noche miserable en The Den, ya que una creciente emergencia médica contribuyó en gran medida a una derrota por 3-0 en el Championship ante el Wrexham, el club copresidido por el actor de Hollywood Ryan Reynolds. Los Lions llegaban al partido con ocho jugadores del primer equipo ya de baja por lesión, lo que obligó a una importante reestructuración táctica antes del saque inicial.

Debido a la ausencia de jugadores de banda disponibles, el Millwall comenzó el encuentro con un trío de centrales formado por Caleb Taylor, Jake Cooper y el defensa de la selección de Indonesia Elkan Baggott. Sin embargo, sus problemas empeoraron de forma drástica durante el partido, ya que Casper de Norre, Josh Coburn y el suplente Zak Lovelace sufrieron lesiones y tuvieron que retirarse.

Las nuevas bajas elevaron la lista de jugadores no disponibles del Millwall a unos asombrosos 11 miembros del primer equipo. El Wrexham aprovechó al máximo el desgaste físico del conjunto local y logró su primera victoria liguera de la campaña gracias a un gol en propia puerta, un tanto de Kieffer Moore y una definición de Jacques Ekomie.



