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¿Los Lakers de la Serie A? El presidente del Como habla de las ambiciones del club y desafía a la UEFA: «que nos multen»
Crear un imperio de turismo deportivo
En el podcast «Business of Sport», Suwarso, presidente del Como, explicó su ambiciosa visión: aprovechar la belleza del lugar para convertir al club en un destino de turismo deportivo y construir una marca global.
«No debemos ser solo un equipo de fútbol, sino un destino de turismo deportivo», afirmó. «Este lugar es hermoso y su gente también. No se trata solo de fútbol, sino de convertirnos en el referente italiano, como los Lakers de Los Ángeles».
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Desafiando las normativas financieras
El Como debutará en la Liga de Campeones tras quedar cuarto en la Serie A, pero la normativa financiera de la UEFA preocupa al club. Sin embargo, Suwarso no se inmuta ante posibles sanciones. En una declaración audaz, dejó claro que el club no cambiará sus estrategias de gasto para complacer a los organismos reguladores.
«Podríamos quedarnos fuera un año, así que tenemos que actuar como si no fuera nuestro sitio, luchando con uñas y dientes. No ajustaremos el gasto para adaptarnos a esa fase», afirmó Suwarso. «No necesito que la UEFA me hable del juego limpio financiero. Mis propietarios me lo recuerdan cada día. Si tienen que multarnos, que nos multen. Es parte de los obstáculos que tenemos que superar. Es una consecuencia normal del trabajo».
Mantener la firmeza en las valoraciones de los jugadores
Para lograrlo, el Como ha puesto precios muy altos a sus jugadores clave. Suwarso admitió que compraron a Assane Diao por 12 millones de euros y rechazaron 60 millones, pues prefieren retenerlo para maximizar la amortización.
También ficharon a Martin Baturina por 18 millones y, aunque recibieron ofertas de 55 millones, lo valoran en 75. Suwarso quiere dar a Cesc Fábregas una plantilla que desafíe a la élite europea y bromeó: “Quiero al Real Madrid en casa y al Barcelona fuera”. Además, admitió haber llamado al presidente del Inter, Beppe Marotta, para resolver de forma amistosa el interés compartido por el defensa del Chelsea Trevoh Chalobah.
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¿Qué le depara el futuro a Como?
El Como se prepara para una etapa emocionante dentro y fuera del campo. Además de afrontar la Liga de Campeones, el club mejorará sus infraestructuras. Suwarso planea iniciar un nuevo estadio «boutique» para 15 000 espectadores antes de 2027. Si mantiene sus agresivas estrategias de mercado y su enfoque audaz, será uno de los equipos más fascinantes de Europa la próxima temporada.
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