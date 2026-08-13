Getty
Traducido por
«Los jugadores vendrán y se irán»: el Newcastle debe aceptar el ciclo del mercado de fichajes en la reconstrucción posterior a Bruno Guimaraes, Sandro Tonali y Anthony Gordon
Éxodo de talento de primer nivel de St James' Park
Tras disfrutar de un regreso al primer plano con Eddie Howe, ganando la Carabao Cup, el primer título nacional en 70 años, y logrando la clasificación para la Champions League, las alas colectivas se han visto recortadas en Tyneside.
Bruno Guimaraes se ha marchado al Arsenal, vigente campeón de la Premier League; Sandro Tonali es ahora un rival nacional en el Tottenham, mientras que Anthony Gordon ha salido de su zona de confort y se ha unido al Barcelona. El excapitán del club Kieran Trippier se ha marchado como agente libre.
- Getty
Jaissle ha sustituido a Howe como entrenador
Howe también ha salido, siendo sustituido por Matthias Jaissle, mientras vientos de cambio recorren el noreste de Inglaterra. El Newcastle perdió a Alexander Isak, que se marchó al Liverpool por 125 millones de libras (169 millones de dólares), en el verano de 2025.
Una plantilla cuya construcción llevó varios años ha quedado diezmada en cuestión de meses, pero ahora el trabajo de reconstrucción puede comenzar en serio. El Newcastle terminó la temporada pasada en la 12.ª posición y está decidido a evitar seguir yendo a peor.
¿Dará el Newcastle un paso atrás antes de avanzar?
Preguntado por si se darán más pasos atrás antes de que vuelva a asentarse una dinámica positiva, el exjugador del Newcastle Barnes, en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de 247Bet, dijo: «Esperaría que volvieran a acabar por ahí esta temporada.
«¿Dar un paso adelante para ir adónde? El Newcastle puede acabar 5.º, 6.º, 7.º, creo que ahí es donde posiblemente puede acabar, si todos siguen juntos. El problema que tiene el Newcastle es que acaban ahí porque cuando fichan a estos jugadores, Guimaraes, Anthony Gordon, Tonali e incluso Isak, de repente pierden a esos jugadores y ya se ha visto lo que pasa.
«Ahora, si fichan a otros jugadores, pueden volver a estar ahí arriba y, si pueden retener a esos jugadores, quizá puedan mantenerlo. Pero creo que el Newcastle va a ser un club, y no tiene nada que ver con el Newcastle, el Liverpool no pudo retener a Trent [Alexander-Arnold], en el que los jugadores vendrán y los jugadores se irán, se van a marchar. Por mucho que vengan al Newcastle, puede que se vayan.
«Así que, si el Newcastle va a decir que va a retener a esos jugadores y mantener su asalto a la 4.ª, 5.ª, 6.ª o 7.ª posición conservando a esos jugadores, podrá hacerlo. Pero si de repente vas a perder a esos jugadores cada año y tienes que volver a fichar a nuevos jugadores, quizá puedas hacerlo y puede llevar tiempo, siempre van a ser un club que lo hace bien y luego va a caer al 10.º, 11.º o 12.º puesto, fichar a más jugadores y quizá hacerlo bien.
«Por desgracia, esta es la naturaleza del fútbol. No tiene que ver con el Newcastle, tiene que ver con el fútbol. A menos que vayas a ser el Arsenal, el Liverpool, el Man United o el Chelsea, el resto de equipos como el Bournemouth y el Brighton son diferentes, siempre pueden conseguir jugadores así porque si acaban 10.º u 11.º están contentos y pueden subir hasta el 6.º o 7.º con lo que tienen. El Newcastle debería ser un club mucho más grande que el Bournemouth y el Brighton. Creo que ahí es donde va a comprar el Newcastle, por así decirlo».
- Getty
Los fichajes del Newcastle en el mercado de verano
El Newcastle ha cosechado resultados dispares durante la pretemporada, además de perder a Anthony Elanga por lesión, y está claro que todavía tiene trabajo por hacer antes de arrancar su campaña 2026-27 en casa ante el Liverpool el 23 de agosto.
El mercado de fichajes de verano seguirá abierto hasta el 1 de septiembre, lo que le da a Jaissle tiempo para incorporar más caras nuevas junto a los nuevos fichajes Ewen Jaouen, Bazoumana Toure, Sean Steur, Aladji Bamba y Lukas Hornicek.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias