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«¡Los jugadores se irán por 500 millones!» - El traspaso de Bradley Barcola al Liverpool por 123 millones de libras preocupa al exinternacional francés Bacary Sagna, que advierte: «Esto tiene que parar»
El gran dinero gastado por los clubes de la Premier League
El elegante lateral, que también pasó por el Manchester City en su etapa como jugador, ha analizado otro mercado muy ajetreado en el que los equipos de la máxima categoría inglesa volvieron a gastar enormes sumas de dinero.
Se han batido más récords con jugadores como Morgan Rogers y Enzo Fernandez, con el Chelsea teniendo un papel destacado en grandes operaciones, mientras que el ganador de la Champions League Barcola se ha convertido en otra incorporación de lujo en Anfield.
El Liverpool ha invertido mucho a lo largo de los últimos 12 meses, al igual que Chelsea, City, Tottenham y Arsenal. Las cantidades siguen subiendo en todos los ámbitos, lo que provoca aumentos de precios para los aficionados fieles, y Sagna teme que el juego pueda estar dirigiéndose hacia una dirección preocupante.
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¿Se acercan traspasos de 500 millones?
Preguntado por el movimiento de Barcola a Inglaterra y si el Arsenal dio un paso atrás después de determinar que no se podía justificar un precio de nueve cifras, Sagna, hablando en asociación con BetVictor Online Casino, dijo a GOAL: «Barcola es un jugador increíble, pero es joven, ahora tiene 24 años, ha demostrado su nivel en París y anteriormente en Lyon, pero esto tiene que parar.
«Se fue por 123 millones, ¿no? Es mucho dinero si se le valora así ahora. Sé que no podemos comparar generaciones y sé que el mundo avanza y que económicamente no es lo mismo. Proporcionalmente, sí, tiene sentido porque vendes a otros jugadores por 100 millones y él es mejor que ellos, pero no tiene sentido.
«Deberían tener un límite. Para mí eso no le quita nada a su calidad, es un jugador top y creo que le va a ir bien en el Liverpool, pero para mí esto es una locura, son 123 millones. Deberían tener un límite y deberían fijarlo, porque dentro de cinco años, ¿qué va a pasar? ¿Los jugadores se irán por 500 millones?»
Preocupación por las finanzas del fútbol
Sagna pasó a hablar de los problemas a los que se ha enfrentado últimamente el fútbol profesional, con la FIFA protagonizando muchos titulares desafortunados: «Sabes, es fútbol, es un negocio; está bien que el fútbol se haya convertido en un negocio, pero cualquier negocio que crece también tiene su lado malo y su peligro.
«Así que, para regular las normas del fútbol y las reglas financieras del fútbol, tienes que ser muy inteligente, porque pronto pasará algo como lo que vimos con la FIFA intentando vender la Copa del Mundo y no me sorprende. No me sorprende porque ya no hay límites, ya no hay reglas financieras. Cualquier jugador puede irse por cualquier cantidad de dinero.
«Tiene que haber reglas y raíces. Cuando te educan, recibes el 60 por ciento desde que eres pequeño, te inculcan eso, y luego, por supuesto, te desarrollarás por tu cuenta en el otro 40. El fútbol tiene que ser igual.
«Las bases nunca cambiarán; si empiezas a tocar las cosas más importantes, te metes en problemas. Cuando veo todos los problemas con la FIFA siendo atacada por todo el mundo, no me sorprende. Y esto es lo mismo para los jugadores.
«Pronto tendrás jugadores que se quejen y clubes que se quejen, y clubes fuera del fair play financiero, así que los grandes clubes lo controlarán y tendrás que incorporar a otros clubes que no van a tener la misma calidad. Los derechos de imagen se verán dañados porque, si no tienes la misma calidad, entonces no tienes el mismo dinero, y cuando empiezas a ir por ese camino es difícil parar. Tenemos que tener cuidado».
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¿Justificará Barcola su precio para el Liverpool?
Parece haber pocas opciones de que los equipos de la Premier League frenen su gasto a corto plazo, ya que las recompensas de pelear por títulos dentro y fuera de casa siguen siendo demasiado tentadoras, y lucrativas, como para ignorarlas.
Está por ver si Barcola puede justificar la confianza y el dinero invertidos en él, con jugadores como Florian Wirtz y Alexander Isak habiendo tenido dificultades para estar a la altura de sus respectivos precios en el Liverpool, y los récords seguirán cayendo mientras los clubes persiguen el sueño metiéndose la mano en el bolsillo como nunca.
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