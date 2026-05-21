Los jugadores podrían demandar a su club y Tonda Eckert tendría una nueva oportunidad. El escándalo de espionaje del FC Southampton crece

Eckert afirmó no conocer la norma. Pese a ello, ahora afronta una posible sanción de seis a 18 meses y su posterior despido. El técnico de 33 años llegó al Southampton en noviembre, cuando era 21.º, y lo llevó al cuarto puesto y a los play-offs tras una racha de victorias en primavera.

Según Kicker, podría sustituir a Dieter Hecking en el VfL Wolfsburgo, aunque la decisión se pospone hasta después de los play-offs contra el SC Paderborn.

El director general del Southampton, Phil Parsons, pidió disculpas el miércoles «a los demás clubes afectados y, sobre todo, a los aficionados del Southampton», que «se merecían algo mejor por parte del club». El centrocampista Leo Scienza, que jugó en Alemania, entre otros, en el 1. FC Heidenheim, escribió en Instagram sobre «decepción, rabia y tristeza».