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Jochen Tittmar

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«Los jugadores negros no pueden concentrarse más de 60 u 80 minutos», afirma un exdelantero de la Bundesliga y genera polémica como comentarista del Mundial

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Belgium vs Irán
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R. Bogdanovic

Rade Bogdanovic ha sido duramente criticado tras una retransmisión en directo de la cadena estatal serbia RTS, en la que atacó a jugadores negros con estereotipos racistas.

Al analizar el empate sin goles entre Bélgica e Irán, el exfutbolista profesional comentó la tarjeta roja que el defensa belga Nathan Ngoy recibió en el minuto 66 tras un error individual: «A este nivel, siendo el último defensa, fallar en una jugada a balón parado y ser expulsado… Siempre he dicho —y no soy racista— que los jugadores negros no pueden concentrarse más de 60 u 80 minutos».

  • Para respaldar su cruda tesis, el exdelantero del Werder Bremen (1998-2002) y del Arminia Bielefeld (2002-2003) recordó su carrera como futbolista profesional. «He jugado con ellos. A veces teníamos que proteger a nuestros propios jugadores para que no cometieran errores. El fútbol moderno no permite ese tipo de errores a nivel de Mundial», afirmó.

    El presentador, al percibir la polémica, citó como réplica a la selección francesa, donde muchos futbolistas negros juegan los 90 minutos a nivel mundial. Pero Bogdanovic no se impresionó.

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    Bogdanovic se mantiene firme en su punto de vista

    El experto televisivo se mantuvo firme: «Podríamos entrar en detalles; ellos también fallan. No generalizo, pero a muchos les falta concentración y así surgen estas situaciones».

    Su intervención provocó una oleada de indignación en redes, donde muchos usuarios lo acusaron de difundir estereotipos racistas.

  • Bogdanovic jugó en su día en el Bremen y en el Bielefeld

    Bogdanovic, conocido en Serbia por sus análisis directos y provocadores que le han dado gran popularidad, esta vez superó los límites con un escándalo que podría tener graves consecuencias.

    Por ahora no hay consecuencias oficiales: ni la cadena RTS, responsable de la transmisión, ni la Federación Belga de Fútbol se han pronunciado.

    El exdelantero, de 55 años, jugó en España con el Atlético de Madrid y marcó 19 goles en 74 partidos con el Werder Bremen, además de ganar la Copa DFB en 1999. Su posterior paso por Bielefeld fue un fracaso: un tanto en 21 encuentros.

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