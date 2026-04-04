Los jugadores italianos querían una prima de 300 000 euros por clasificarse para el Mundial antes de la humillante derrota ante Bosnia

Según se informa, el exentrenador Gennaro Gattuso puso fin a las negociaciones de inmediato, recordando a sus jugadores que las recompensas se ganan con los resultados. El entrenador, legendario por su «grinta» como jugador, se sintió frustrado por la falta de concentración de la plantilla durante una semana de tanto calado.

«El triste final demostró que Rino tenía razón, pero resume la mentalidad con la que algunos jugadores italianos afrontaron el partido que podría haber devuelto a Italia al Mundial», señaló La Repubblica. Tras la decepción de la tanda de penaltis, figuras destacadas intentaron convencer a Gattuso para que se quedara, pero el entrenador se mantuvo firme en sus principios. Informó a la plantilla de que no continuaría tras un fracaso tan catastrófico a la hora de cumplir con las expectativas nacionales.